В Москве поменяли режим работы светофоров по 186 адресам

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Режим работы светофоров в Москве был изменён на 186 пешеходных переходах по просьбам горожан, сообщил РИА Новости заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Центр организации дорожного движения Москвы изменил режим работы светофоров по просьбам жителей на 186 пешеходных переходах в 2018 году. Мы оптимизируем работу светофоров таким образом, чтобы передвигаться по городу было удобно и пешеходам, и пассажирам общественного транспорта, и автомобилистам", — сказал он.

По просьбам горожан на некоторых переходах увеличили продолжительность зелёного сигнала, а на других уменьшили время ожидания зелёного света – до 40 секунд, при этом длительность светофорной фазы может меняться в зависимости от времени суток.

"Процесс настройки светофора достаточно непростой, потому что, если отрегулировать работу светофоров неправильно, на дороге могут образоваться заторы, или пешеходы будут слишком долго ожидать зелёного сигнала. Даже несколько секунд в светофорной фазе могут значительно изменить дорожную ситуацию", — добавил он.

Вице-мэр отметил, что город уделяет большое внимание развитию пешеходного пространства – создаются новые пешеходные зоны, тротуары, новые маршруты общественного транспорта, развивается велопрокат и прокат электросамокатов.