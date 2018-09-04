Васильевой предложили запретить школьникам гаджеты дороже пяти тысяч рублей

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) предложил министру просвещения РФ Ольге Васильевой запретить детям использовать в школах гаджеты, которые стоят более 5 тысяч рублей.

Ранее президент РФ Владимир Путин затруднился прокомментировать слова министра просвещения Ольги Васильевой о том, что она поддерживает идею запрета гаджетов в школах, но пообещал обсудить с ней данный вопрос.

"Считаю, что гаджеты, которые используют современные российские школьники, по стоимости не должны быть дороже 5 тысяч рублей. Эту инициативу нужно внести в регламент школы — равенство учащихся в этой сфере пойдет им только на пользу", — пишет депутат в письме к Васильевой, которое есть в распоряжении РИА Новости.

Парламентарий пояснил, что, по его мнению, дорогие мобильные устройства (телефоны, "умные" часы, планшеты и другие) подчеркивают социальное расслоение в обществе, заставляя детей из необеспеченных семей чувствовать себя ущемленными в своих правах, поскольку не каждый родитель может позволить себе купить своему ребенку гаджет за 10-20 тысяч рублей.

"Я предполагаю, что эта ограничительная мера вызовет двойственную реакцию в обществе и понравится далеко не всем. Но я уверен в ее необходимости. Так дети смогут соревноваться не в том, чей смартфон или планшет дороже, а соперничать в человеческих качествах — уме, сообразительности, чувстве юмора и так далее. А чтобы все время быть на связи с родителями, детям достаточно простого кнопочного телефона", — заключил он.