Минюст хочет наказывать за склонение детей к опасным действиям в интернете

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Минюст предложил установить уголовную ответственность за распространение в интернете информации, которая побуждает детей к действиям, опасным для жизни и здоровья. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Наказывать предлагается, в том числе, несовершенных лиц. Законопроект разрабатывается во исполнение поручений президента и правительства.

В прошлом году президент Владимир Путин подписал закон, ужесточающий уголовную ответственность за склонение к самоубийству, в том числе несовершеннолетних. Согласно закону организация деятельности, направленной на побуждение к совершению суицида путем распространения информации о способах его совершения, будет наказываться лишением свободы на срок от пяти до 10 лет.

То же деяние, сопряженное с публичным выступлением, использованием публично демонстрирующегося произведения, СМИ (включая интернет), будет наказываться лишением свободы на срок от пяти до 15 лет.

Травля в интернете

По информации главы Регионального общественного центра интернет-технологий Сергея Гребенникова, почти половина российских подростков в 2017 году столкнулась с интернет-травлей.

Ранее уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова заявляла, что около 30% детей так или иначе столкнулись со случаями интернет-травли.

"В 2017 году выявили следующий тренд: почти половина подростков в интернете сталкивается с кибербуллингом, то есть, если говорить по-русски, это унижения. Это иногда приводит к очень плачевным последствиям — подростки заканчивают жизнь самоубийством. Мы должны это прекратить", — сообщил он.

По словам Гребенникова, 48% подростков в возрасте 14-17 лет становились жертвами груминга (шантажа), 46% подростков стали свидетелями агрессивного онлайн-поведения, 44% — получали агрессивные сообщения. Основные мотивы киберагрессоров это развлечения (46%), власть (40%) и причинение вреда другому и всплеск негатива (35%), отмечается в материалах.

При этом лишь один из пятидетей в возрасте 12-13 лет не обращается ни к кому за помощью, только 17% детей обращаются за помощью к родителям.