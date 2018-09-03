КамАЗ опроверг сообщения о сбое при запуске электробуса в Москве 1 сентября

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Первый электробус, запущенный в Москве 1 сентября, выполнил первый рейс по заранее предусмотренному маршруту без сбоев, сообщили РИА Новости в пресс-службе ПАО "КАМАЗ" в понедельник.

Ранее в соцсетях и ряде СМИ появилась информация, что в ходе первого рейса электробуса по маршруту №73 от ВДНХ в Москве 1 сентября в его работе произошел сбой, в результате чего машина заглохла, не доехав до конца маршрута.

"Что касается мероприятий 1 сентября, то электробус "КАМАЗ" выполнил в первом рейсе заранее предусмотренный маршрут без сбоев. Никаких иных мероприятий не планировалось. ПАО "КАМАЗ" намерен и дальше выполнять все взятые на себя обязательства в рамках контракта и оперативно реагировать на все замечания заказчика", — говорится в сообщении.

В "КАМАЗ" отметили, что электробус был разработан в соответствии с требованиями заказчика, и специалисты компании находятся в постоянном контакте с "Мосгортранс", оперативно реагируя на все возникающие вопросы.

Кроме того, как пояснили РИА Новости в пресс-службе "Мосгортранс", электробусы являются абсолютно новым видом городского транспорта, поэтому в некоторых случаях требуется донастройка программного обеспечения. По информации ведомства, сегодня в столичном парке восемь машин, их готовят к выходу на маршрут, а две-три машины работают на маршруте постоянно.

"За функциональность самих электробусов и зарядных станций отвечают производители (несут финансовую ответственность) в течение 15 лет. Сейчас они круглосуточно работают, чтобы устранить "детские болезни", которые случаются с любой новой техникой. "Мосгортранс" контролирует любые отклонения от технического задания и выпускает на линию только проверенный подвижной состав", — подчеркнули в пресс-службе предприятия.