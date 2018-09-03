В Москве могут на постоянной основе реализовывать идеи с "Цветочного джема"

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Идеи с международного конкурса "Цветочный джем" могут в дальнейшем реализовываться в Москве на постоянной основе, сообщила РИА Новости заммэра Москвы Наталья Сергунина в понедельник.

Фестиваль городского ландшафтного дизайна "Цветочный джем" проходит в Москве с 30 августа по 9 сентября. В этом году в рамках фестиваля также состоится международный конкурс по ландшафтному дизайну. Для создания садов в рамках конкурса будет использовано более 4 миллионов живых цветов и растений.

"Сады получились очень интересными с точки зрения форм и цветовых решений, они делают город еще красивее. Конкурс "Цветочный джем" — своего рода лаборатория идей. Он позволяет выявить то, что больше всего нравится жителям, чтобы впоследствии реализовать эти идеи на постоянной основе, и не только в центре, но и, в особенности, в других округах Москвы", — сказала Сергунина.

Как рассказали агентству в оргкомитете цикла уличных городских мероприятий "Московские сезоны", зарубежные специалисты высоко оценили организацию и масштаб фестиваля.

В этом году на участие в конкурсе были поданы 250 заявок. В финал вышли более 60 ландшафтных дизайнеров и архитекторов из девяти стран, которые соревнуются в четырех профессиональных номинациях – "Большой выставочный сад", "Малый выставочный сад", "Городское место отдыха" и "Студенческий конкурс проектов".