Первоклассники на первом уроке в одной из школ. Архивное фото

Первоклассники на первом уроке в одной из школ. Архивное фото

ОРЕНБУРГ, 3 сен — РИА Новости. В Оренбурге в День знаний открылась новая школа на 1135 учеников, построенная в рамках региональной программы по созданию новых мест в общеобразовательных организациях и переводу школьников на обучение в первую смену, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора и правительства Оренбургской области.

По его словам, это уже четвертая школа, построенная в районе многоэтажной застройки на северо-востоке Оренбурга. Строительство новой школы заняло больше года.

"Новым густонаселенным районам школы и детские сады особенно нужны. Всего за три года построено шесть современных школ — три в Оренбурге и три в области, в них начали обучение более 5,5 тысячи детей. В прошлом году, помимо реализации региональной программы, была построена школа на 1135 мест", — сказал губернатор Оренбургской области Юрий Берг на церемонии открытия.

В пресс-службе добавили, что в новой школе помимо учебных классов оборудованы мастерские, библиотека, спортивные залы, медпункт, современный пищеблок и столовая вместимостью свыше 400 человек, а также площадки для игр на открытом воздухе.

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