Медведев надеется на значительный эффект от нацпроекта "Демография"

ГОРКИ, 3 сен — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании президиума совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам выразил надежду, что три триллиона рублей, выделенные на реализацию нацпроекта "Демография", принесут "ощутимые результаты".

Глава кабмина напомнил, какие подпрограммы входят в нацпроект "Демография". Она также отметил, что национальный проект "касается каждого, кто живет в нашей стране". "Все это потребует значительных ресурсов, деньги весьма и весьма такие солидные — не менее трех триллионов рублей, важно, чтобы они принесли конкретные, ощутимые результаты", — заявил Медведев.

Национальный проект "Демография" состоит из пяти подпроектов: финансовая поддержка семей с детьми, программа содействия занятости женщин — создание условий для дошкольного образования для детей дополнительных мест в детских садах. Третий подпроект — старшее поколение и активное долголетие, четвертый — укрепление общественного здоровья и пятый получил название — "Спорт-норма жизни".

Как ранее пояснил министр труда и соцзащиты Максим Топилин, в средствах на реализацию нацпроекта в том числе предусмотрены расходы и на выплату материнского (семейного) капитала и других пособий.