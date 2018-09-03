Медведев надеется на значительный эффект от нацпроекта "Демография"

ГОРКИ, 3 сен — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании президиума совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам выразил надежду, что три триллиона рублей, выделенные на реализацию нацпроекта "Демография", принесут "ощутимые результаты".
Национальный проект "Демография" состоит из пяти подпроектов: финансовая поддержка семей с детьми, программа содействия занятости женщин — создание условий для дошкольного образования для детей дополнительных мест в детских садах. Третий подпроект — старшее поколение и активное долголетие, четвертый — укрепление общественного здоровья и пятый получил название — "Спорт-норма жизни".
Как ранее пояснил министр труда и соцзащиты Максим Топилин, в средствах на реализацию нацпроекта в том числе предусмотрены расходы и на выплату материнского (семейного) капитала и других пособий.