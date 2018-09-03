Поклонская впервые публично рассказала о замужестве и медовом месяце

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Депутат Госдумы Наталья Поклонская впервые публично рассказала о своем замужестве и о том, где проводит медовый месяц.

Еще в августе в ряде СМИ появилась информация, что Поклонская вышла замуж, но она эти сообщения не комментировала.

"Как вы думаете, где мы отдыхаем? <…> Россия большая, у нас можно посмотреть удивительные места, в каждом уголке нашей страны", — ответила Поклонская в эфире телеканала "Россия 24" на вопрос, где проводит медовый месяц.

Депутат сообщила, что свой отдых с супругом она начала с Крыма. "Крым уникален сам по себе, он тоже большой, поэтому можно начинать с Крыма, потом уже дальше, дальше, дальше за границы Крыма, в остальную Россию, в материковую часть. Сейчас в Крыму, вот мы находимся в удивительном месте", — сказала она.