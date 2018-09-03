Угроз жизни Сенцова из-за голодовки нет, заявила Москалькова

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что осужденный в РФ украинец Олег Сенцов не принимает пищу, но получает питательные смеси, сегодня его жизни угроз нет, необходимая информация о состоянии его здоровья поступает от врачей каждый день.

Сенцов был приговорен судом РФ к 20 годам по обвинению в организации терактов в Крыму. Этим приговором к десяти годам лишения свободы также был осужден его сообщник Александр Кольченко. Еще два фигуранта этого дела, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, получили по семь лет заключения. Сенцов объявил голодовку в середине мая и с 24 мая получает поддерживающую терапию.

В понедельник федеральный омбудсмен выступила с лекцией перед студентами Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития РФ и ответила на их вопросы.

"Недавно было 100 дней голодовки, хотелось бы тоже задать вопрос: как это возможно — 100 дней голодовки? Голодовка ли? На самом деле, я встречалась с ним, проводила видеоконференцсвязь. Голодовку он официально объявил и, действительно, пищу не принимает, но он согласился на принятие питательных смесей", — сказала Москалькова, отвечая на вопрос о том, будет ли как-то разрешено дело Сенцова.

"Очень важно, что его поддерживают с соблюдением всех норм и правил, и его жизни сегодня нет угроз. Мы все время, каждый день получаем от врачей необходимую информацию", — подчеркнула омбудсмен.

Говоря об условии прекращения голодовки — требовании Сенцова освободить украинских политзаключенных, она отметила: "Непонятно, что понимать под политическими заключенными со стороны украинских граждан".

"Каждое дело изучается нашими сотрудниками. Сенцов осужден за совершение террористических актов, Кольченко — за совершение террористических актов. Верховный суд сейчас пересматривает, действительно ли есть основания полагать, что эти преступления не были совершены. Я не обладаю данными, и ко мне не поступали обращения, которые бы утверждали их невиновность", — продолжила омбудсмен.

Система правосудия выполнила свою работу и вынесла определенное решение, уточнила Москалькова.

"Могу ли я, если я не вижу нарушений в области правосудия, требовать отмены этих решений или освобождения этих людей? Нет. Что же мне остается? Остается наблюдать, соблюдаются ли все правила и условия содержания его под стражей… С этой точки зрения я делаю все, что в моих силах, чтобы он содержался в достойных условиях", — заключила уполномоченный.