У Путина не запланировано посещения мероприятий памяти событий в Беслане

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. График президента России Владимира Путина не предполагает посещения мероприятий памяти событий в Беслане, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам в понедельник.

"Нет, сегодня нет в графике у президента. Нет", — сказал Песков на просьбу уточнить, принимал ли президент России и планирует ли принять участие в мероприятиях, посвященных памяти событий в Беслане с 1-3 сентября.

День солидарности в борьбе с терроризмом Россия отмечает 3 сентября. Памятный день был установлен федеральным законом "О внесении изменений в Федеральный закон "О днях воинской славы (победных днях) России" от 21 июля 2005 года. Этот день приурочен к трагическим событиям, произошедшим 1-3 сентября 2004 года в Беслане, когда в результате беспрецедентного по своей жестокости террористического акта погибли более 300 человек, в основном женщины и дети.

Отряд террористов численностью более 30 человек захватил школу №1 в Беслане в Северной Осетии утром 1 сентября 2004 года во время праздничной линейки. Террористы загнали в спортзал школы более тысячи заложников, в том числе малолетних детей. Людей насильно удерживали в школе три дня, не давая им воду и еду.

Около полудня 3 сентября к зданию школы подъехал автомобиль с четырьмя сотрудниками МЧС, которые должны были забрать тела убитых террористами мужчин. В этот момент в школе раздались взрывы, после чего с обеих сторон началась беспорядочная стрельба, а из окон и образовавшегося в стене спортзала пролома стали выпрыгивать дети и женщины.

Жертвами трагедии стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 — дети. Погибли также десять сотрудников Центра специального назначения ФСБ России, двое сотрудников МЧС и 15 милиционеров. Ранены были 810 заложников, сотрудников спецназа ФСБ, милиции и военнослужащих.