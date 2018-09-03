RT рассказал об иностранном финансировании "Медузы"

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Интернет-издание "Медуза", основанное бывшим главредом Lenta.ru Галиной Тимченко, получало гранты от двух западных организаций — OAK Foundation и шведское правительственное агентство SIDA, сообщает RT.

"Средства, выделенные в 2017 году по указанным грантам, частично освоены и отнесены к доходам компании в отчётном году", — приводит RT цитату из оказавшихся в распоряжении журналистов документов финансовой отчетности фирмы Medusa Project SIA за 2017 год. При этом размер грантов не указывается.

OAK Foundation является частным благотворительным фондом, организация была основана в 1983 году британским миллиардером Аланом Паркером. Своей задачей фонд называет "решение глобальных проблем общественного и экологического характера, особенно тех, которые оказывают серьезное воздействие на жизнь уязвимых групп населения".

Гранты OAK Foundation получает, в частности, институт "Открытое общество" Джорджа Сороса, который в 2015 году был признан Генпрокуратурой нежелательным для России. Кроме того, фонд финансировал деятельность Фонда Андрея Сахарова и общественной организации "Мемориал", а также ряд других организаций.

SIDA — шведское правительственное агентство со штаб-квартирой в Стокгольме, которое финансируется за счет денег налогоплательщиков. Целью организации заявлена "поддержка экономического и политического развития бедных стран, а также развитие демократии".

Комментируя данные RT, зампред комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Владимир Крупенников заявил, что "Медуза" может быть признана иноагентом.

"Если они получают финансирование от зарубежных грантодателей, они должны об этом уведомить, после чего они попадают в реестр иностранных агентов" — отметил парламентарий, добавив, что в случае отказа оповещать о статусе иноагента, деятельность организации может быть запрещена.

Как отмечает RT, прибыль "Медузы" в 2017 году составила всего 976 евро. При этом долги издания на конец года составляли не менее 1,4 миллионв евро. При этом в самом СМИ на вопросы о финансовых показателях отвечают, что считают себя "планово убыточным" проектом.

Закон о статусе иностранного агента для СМИ был принят в России в ноябре 2017 года. Иноагентами признаются издания, которые получают финансовую помощь от иностранных государств или неправительственных организаций.

Принятие закона стало ответом на притеснение российских СМИ в США, где иностранным агентом был признан RT America.