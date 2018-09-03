"Новая газета" начала принимать пожертвования из-за нехватки средств

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. "Новая газета" объявила, что впервые за 25 лет своего существования начинает принимать пожертвования от читателей на работу редакции из-за нехватки средств.

"Мы — некоммерческая организация, и поэтому имеем право собирать пожертвования от людей на свою деятельность. 25 лет газета не пользовалась этим правом. И пришло время это изменить… С сегодняшнего дня на нашем сайте работает раздел, в котором каждый из вас сможет оформить пожертвование газете на любую сумму. Эти деньги пойдут на затраты, связанные с производством текстов, — ​зарплату журналистам, командировки и аренду помещения редакции. С сегодняшнего дня каждый текст "Новой газеты" будет написан благодаря вашему непосредственному участию", — говорится в сообщении на сайте издания

Коллектив "Новой газеты" также отмечает, что за время работы они "несколько раз оказывались на грани закрытия", чаще всего "​из-за финансовых проблем". При этом введение платного доступа к некоторым материалам на сайте стал бы "катастрофой" для многих их читателей — ​"сельской интеллигенции, врачей и учителей маленьких городов".

"Поддерживая нас, наши репортажи и расследования, наши тексты о культуре, вы поможете не только редакции, но и тем людям, для которых наша с вами газета — ​важная, теплая часть жизни", — говорят в "Новой газете".

"Новая газета" — российское общественно-политическое издание, известное своими журналистскими расследованиями. Выходит три раза в неделю: в понедельник, среду и пятницу. Тираж — 172,7 тысячи экземпляров.

Как говорится на сайте издания, сейчас "Новая газета" получает доходы из трех источников: "от продажи печатной версии в киосках, рекламы (которой почти нет) и пожертвований от благотворителей".