Артисты, пострадавшие в цирке Воронежа, продолжат гастроли

ВОРОНЕЖ, 3 сен — РИА Новости. Артисты, пострадавшие во время выступления в цирке Воронежа после того, как на манеж из-за кулис отскочила часть упавшей лифтовой конструкции, продолжат гастроли в составе труппы, сообщила РИА Новости в понедельник директор воронежского цирка Наталья Садовина.

Ранее сообщалось, что около 13.15 мск в субботу в воронежском цирке во время выступления конной группы артистов шоу Тамерлана Нугзарова сломавшаяся за кулисами часть конструкции отскочила на манеж и зацепила артистов. В результате в больницу с ушибами поясницы и грудной клетки доставили двух артисток балета и с сотрясением мозга — одного наездника конной группы.

Не обнаружив у артистов серьезных травм, врачи отпустили их через несколько часов. Также на месте медики осмотрели четырех артисток балета, которые находились на упавшей лифтовой конструкции.

"У нас вчера было окончательное выступление, на котором уже артисты были в программе… Наездник вчера не выступал, он находится в гостинице, но в труппе все задействованы, все продолжают гастроли дальше", — сказала собеседница агентства.

Садовина уточнила, что медицинская помощь понадобилась трем цирковым артистам, а не четырем, как сообщалось ранее. По данным цирка, зрители в результате инцидента не пострадали.