В Москве до конца недели ожидается высокое атмосферное давление

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Повышенное атмосферное давление ожидается в Москве до конца текущей недели, сообщила РИА Новости в понедельник специалист центра погоды "Фобос".

"Аномально высокое давление фиксируется в Москве последние дни. Сегодня атмосферное давление также высокое и останется повышенным до конца недели", — сказала специалист.

При этом, по ее словам, рекорды давления и температуры в ближайшие дни не ожидаются, но и фон атмосферного давления, и фон температуры в столичном регионе превышает норму.

"Вчера утром в Москве атмосферное давление составляло 757,5 миллиметров ртутного столба. Сегодня оно немного снизилось до 756 миллиметров ртутного столба. Завтра мы рассчитываем на 754, и до конца недели будет примерно в таких же значениях", — добавила метеоролог.

Она отметила, что больше всего люди реагируют на резкие перепады метеопараметров, давления, в частности. "Здесь давление будет меняться в сутки примерно на 2-3 единицы. Но те, кто плохо переносят повышенный фон атмосферного давления, безусловно, могут реагировать", — отметила синоптик.