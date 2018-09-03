Синоптики рассказали о погоде в Москве в первую рабочую неделю сентября

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Комфортная солнечная погода прогнозируется в Москве на текущей неделе, температура воздуха в столице будет держаться на уровне плюс 24 — плюс 26 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

"Погода на этой неделе в Москве будет хорошая. У нас только завтра по области местами возможен небольшой кратковременный дождь, потому что по юго-западу Московской области лежит атмосферный фронт. Именно по его вине сегодня и завтра будет чуть больше облаков, чем мы того хотели. Но на температурном режиме это не скажется", — рассказала Позднякова в понедельник.

По данным Метеобюро, в понедельник воздух в столице прогреется до плюс 24 — плюс 26 градусов, в ночь на вторник она будет на уровне плюс 13 — плюс 15 градусов, а днем — плюс 23 — плюс 25 градусов.

"С 5 по 7 сентября погода также будет без осадков. В ночные часы преобладающая температура плюс 10 — плюс 15 градусов, и дневная температура будет в пределах плюс 25 — плюс 26 градусов", — добавила собеседница агентства.

По прогнозам синоптиков, только в субботу в городе местами может пройти небольшой кратковременный дождь.