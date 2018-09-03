Кузнецова почтила память жертв трагедии в Беслане

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова в понедельник почтила память жертв трагедии в Беслане, сообщается в аккаунте аппарата детского омбудсмена в Facebook.

"Сегодня утром детский омбудсмен совместно с полномочным представителем Республики Северная Осетия-Алания при президенте Российской Федерации Борисом Джанаевым и представителями диаспоры республики возложила цветы к памятникам погибшим защитникам детей в Беслане", — говорится в сообщении.

"Главное, чтобы мы всегда помнили об этой трагедии. Эта память поможет всем нам сделать так, чтобы этого больше никогда не повторялось", — подчеркнула Анна Кузнецова, слова которой приводит аппарат уполномоченного.

На своей странице в Facebook Кузнецова назвала погибших офицеров героями.

"Я бы хотела, чтобы этот подвиг всегда был перед нашими глазами. Сегодняшняя жизнь не требует от нас такого подвига, а порой нужна лишь забота, ответственность, желание помочь, неравнодушие, чтобы спасти детскую жизнь, чтобы избежать трагедии! Поэтому в память о детях, о тех, кто защищал их тогда в захваченной террористами школе, важно посмотреть друг на друга, на самих себя и еще раз спросить, а все ли мы делаем для того, чтобы защитить наших детей", — написала она.

Отряд террористов численностью более 30 человек захватил школу №1 в Беслане в Северной Осетии утром 1 сентября 2004 года во время праздничной линейки. Террористы загнали в спортзал школы более тысячи заложников, в том числе малолетних детей. Людей насильно удерживали в школе три дня, не давая им воду и еду.

Около полудня 3 сентября к зданию школы подъехал автомобиль с четырьмя сотрудниками МЧС, которые должны были забрать тела убитых террористами мужчин. В этот момент в школе раздались взрывы, после чего с обеих сторон началась беспорядочная стрельба, а из окон и образовавшегося в стене спортзала пролома стали выпрыгивать дети и женщины.

Жертвами трагедии стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 — дети. Погибли также десять сотрудников Центра специального назначения ФСБ России, двое сотрудников МЧС и 15 милиционеров. Ранены были 810 заложников, сотрудников спецназа ФСБ, милиции и военнослужащих.