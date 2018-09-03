Всплеска цен на хлеб не предвидится, заявили в Российской гильдии пекарей

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Потребителям в РФ не стоит опасаться значительных изменений цен на хлеб, считает президент Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) Юрий Кацнельсон.
По его словам, то незначительное повышение цены на продукцию, которое наблюдается ежегодно, преимущественно связано с удорожанием энергоносителей и вкладом земельно-имущественных отношений, а также — с ростом издержек, связанных с фондом оплаты.
"Это нормальная и стабильная история. Пекари России полностью обеспечены всеми сырьевыми компонентами, у них есть необходимое отечественное и импортное оборудование. Рынок стабильно растет, в последние годы — не менее чем 4% в год, сейчас его объем достигает более 750 миллиардов рублей. Это один из самых стабильно растущих рынков России", — сказал Кацнельсон.
Эксперты ранее заявляли РИА Новости, что если подорожание хлеба и состоится, то оно будет незначительным. Так, глава "Руспродсоюза" Дмитрий Востриков отмечал, что серьезного роста цен на хлеб ожидать не стоит — он будет находиться в пределах 10%, повышение произойдет не раньше начала октября.
Минсельхоз РФ ожидает, что урожай зерновых в России в 2018 году составит 100-105 миллионов тонн, пшеницы — 64,4 миллиона тонн. В 2017 году Россия получила рекордный урожай за всю свою историю — 135,4 миллиона тонн в чистом весе, включая 85,9 миллиона тонн пшеницы. Сбор зерна в 2016 году составил 120,7 миллиона тонн.