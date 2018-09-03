Правозащитник рассказал о состоянии Алексея Улюкаева

ЯРОСЛАВЛЬ, 3 сен – РИА Новости. Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, отбывающий наказание за взяточничество в тверской колонии, страдает от повышенного давления и похудел, но жалоб правозащитникам от него не поступало, сообщил РИА Новости в понедельник председатель тверской общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Игорь Эльгардт.

Ранее председатель ОНК Москвы и обозреватель "МК" Ева Меркачева рассказала РИА Новости, что Улюкаев за время пребывания в тверской колонии был уже дважды госпитализирован, сейчас планово находится в больнице из-за плохого самочувствия.

Как рассказал Эльгардт, экс-министр сейчас находится в тюремной больнице в городе Торжок.

"У него есть некоторые проблемы. Давление повышается. Я думаю, что это (госпитализация – ред.) просто с целью улучшения самочувствия… Он просто проходит курс лечения. Проведут курс лечения, и обратно он возвратится туда к себе. Я думаю, еще через недельку", — сказал собеседник агентства.

По его словам, серьезных проблем со здоровьем у Улюкаева нет.

"У него, слава богу, все более-менее. Он похудел. Но я думаю, что не за эти два месяца (нахождения в тверской колонии – ред.). Он просто похудел. Видимо, это психоэмоциональное", — отметил председатель ОНК.

Эльгардт подчеркнул, что знает о состоянии осужденного только со слов врачей, потому что лично с ним не встречался. "Как председатель общественной наблюдательной комиссии я могу общаться с ним только в том случае, если он будет предъявлять жалобы или какие-то претензии. Но он не жалуется ни на что. Я думаю, что к нему отношение нормальное", — заключил правозащитник.

Экс-главу Минэкономразвития приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 130 миллионов рублей за получение взятки в 2 миллиона долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина за выдачу министерством положительного заключения на покупку "Башнефти" "Роснефтью". Сам экс-министр считает себя жертвой провокации. С июня 2018 года наказания Улюкаев отбывает в колонии в Твери.