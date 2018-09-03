Автомобилисты стали реже нарушать правила движения на Крымском мосту

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости. Число нарушений правил дорожного движения при проезде по мосту через Керченский пролив сократилось, сообщает пресс-служба Упрдор "Тамань" Росавтодора, в управлении которого находится инженерное сооружение.

"Основное нарушение правил дорожного движения при движении по Крымскому мосту – превышение скоростного режима. Пик нарушений пришелся на первые две недели после открытия движения: тогда Автоматизированная система управления дорожным движением (АСУДД) фиксировала до 4,5% автомобилей-нарушителей в общем потоке. Но уже к началу лета число нарушений сократилось, и в течение всех летних месяцев доля автомобилей-нарушителей в потоке не превышала 1,5%", — говорится в сообщении.

По информации Упрдор "Тамань", причиной дорожно-транспортных происшествий становились нарушения правил дорожного движения: несоблюдение скоростного режима и дистанции.

"В общей сложности с 16 мая зафиксировано 10 ДТП, в том числе четыре происшествия с пострадавшими. Эксплуатационной службой Крымского моста эвакуированы 167 транспортных средств. Основная причина эвакуации – поломка автомобиля", — уточняется в сообщении.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент РФ Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая, движение автотранспорта запущено 16 мая. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.

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