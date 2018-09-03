В день выборов в Москве наземный транспорт будет работать по графику будней

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Городской наземный транспорт в российской столице будет работать в день выборов мэра — воскресенье, 9 сентября — по расписанию будней, сообщил РИА Новости заммэра Москвы Максим Ликсутов.

"Наземный транспорт будет работать в день выборов мэра Москвы по графику рабочего дня", — сказал он.

Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября. Мосгоризбирком зарегистрировал пять претендентов на должность мэра столицы — ими стали действующий градоначальник Сергей Собянин, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов от "Справедливой России", депутат Госдумы Михаил Дегтярев от ЛДПР, экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ, а также экс-владелец СУ-155 Михаил Балакин от партии "Союз горожан".