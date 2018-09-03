Москвичи смогут обжаловать штраф за парковку через портал мэра

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Столичные автомобилисты смогут обжаловать штраф за неправильную и неоплаченную парковку на портале mos.ru, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"Оспорить штрафы за неправильную и неоплаченную парковку можно теперь через портал mos.ru. Речь идет о постановлениях Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) и ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП)", — говорится в сообщении.

Пользователи портала могут оспорить постановление о штрафе в разделе "Проверка и оплата штрафов", кликнув по ссылке "Обращения". Кроме того, данная услуга доступна на официальном портале для автомобилистов "Автокод".

По данным руководителя направлений "Транспорт" и "Безопасность" Департамента информационных технологий города Москвы Юрия Чулюкова, которые приводятся на сайте, автомобилист сможет оспорить постановление в случае обнаружения очевидной ошибки. "Например, если в постановлении указан государственный номер чужой машины или на фотографии видно, что правила дорожного движения нарушены не были", — уточнил он.

Кроме этого, у водителей есть возможность обжаловать штраф за стоянку в неположенном месте, если остановка была вынужденной. К таким случаям относятся проблемы со здоровьем или техническое состояние автомобиля. "В качестве доказательства надо прикрепить справку о госпитализации, болезни или об эвакуации машины в сервис", — говорится в сообщении.

Для обжалования постановления о штрафе за неоплаченную парковку автомобилистам достаточно предъявить отсканированную копию квитанции или скриншот СМС об оплате вместе с подписанной жалобой.