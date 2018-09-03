МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. В России вдоль дорог планируется установить знаки ограничения скорости, которые будут автоматически вычислять оптимальный для текущих погодных условий скоростной режим, пишут "Известия".

По данным издания, Российский дорожный научно-исследовательский институт готовит ГОСТ, разрешающий установку таких знаков.

Динамические знаки планируется размещать на автомагистралях и скоростных дорогах. С введением в постоянную эксплуатацию подобных знаков власти намерены в течение ближайших 12 лет снизить уровень смертности на российских дорогах практически до нуля, сообщает газета.

Как уточняется, новые знаки будут электронными, поэтому их стоимость будет в пять-десять раз выше обычных. Тем не менее, ожидается, что нововведение позволит повысить уровень безопасности на дорогах.

Ранее глава государства Владимир Путин поставил перед кабинетом министров задачу достичь нулевого уровня смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в России к 2030 году, об этом говорится в подписанном президентом указе "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".

Премьер-министр Дмитрий Медведев ранее утвердил стратегию безопасности дорожного движения в России на ближайшие семь лет, согласно которой показатели смертности на российских дорогах к 2030 году должны стремиться к нулевым.