В аэропорту Владивостока открыли инсталляцию с дальневосточным леопардом

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – РИА Новости. Инсталляцию в виде объемной фигуры дальневосточного леопарда установили в международном аэропорту Владивостока в преддверии Восточного экономического форума, сообщает национальный парк "Земля леопарда".

В июле 2014 года сотрудники аэропорта получили право дать имя дальневосточному леопарду. Зверя назвали Хорсом в честь славянского бога солнца. В июле 2018 года воздушная гавань по результатам внутрикорпоративного голосования выбрала Хорса собственным символом. Этот хищник обитает в нацпарке "Земля леопарда", ему около восьми лет. Это скрытный самец – он редко попадает в объективы фотоловушек. При этом хищник обладает "двойным гражданством", так как его отмечали и в России, и в Китае.

"Новая инсталляция с изображением грациозного леопарда появилась в самом центре аэровокзального комплекса на первом этаже. Объемную композицию подготовили специально к началу ВЭФ. Таким образом, для многих участников форума визит в регион начнется со знакомства с представителем местной уникальной природы", — говорится в сообщении.

Друзья, наш символ — леопард Хорс уже встречает пассажиров и гостей воздушной гавани! 🐾🐆 Желаем Вам хороших выходных и отличного настроения!😉

#VVOaero pic.twitter.com/FCyjyBGzrZ — Аэропорт Владивосток (@airport_va) 24 августа 2018 г.

В будущем инсталляцию планируют заменить монументальной скульптурой леопарда.

Также отмечается, что на ВЭФ природе Приморья посвятят тематическую площадку на "Улице Дальнего Востока". Минприроды представит интересные места заповедников и национальных парков региона.

Четвертый Восточный экономический форум пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

На территории национального парка "Земля леопарда" в Приморье расположено 70% ареала дальневосточного леопарда. В 2017 году здесь зафиксировано 84 взрослых особи леопарда и 19 котят.