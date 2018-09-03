"Те же группы смерти". Детей подсаживают на аниме и склоняют к суициду

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости, Александр Чернышев. Аниме-культ стал одним из основных способов манипуляции детьми в Сети, уверены специалисты по киберугрозам. Через мультипликацию и общение в тематических интернет-сообществах подросткам навязывают суицидальные мысли, настраивают против родителей, склоняют к гомосексуализму. После "обработки" дети замыкаются в себе, сбегают из дома, а то и вовсе хватаются за нож. Что скрывается за милыми азиатскими мордашками — в материале РИА Новости.

Настя (имя изменено) повзрослела: перешла в пятый класс, серьезно увлеклась рисованием, даже получила в подарок от родителей планшет к новому учебному году. "Первым делом скачала приложение, в котором можно рисовать и получать отзывы о своих рисунках от других пользователей", — рассказывает РИА Новости мать девочки Маргарита (она попросила не указывать фамилию).

Вскоре от красочных пейзажей и животных Настя переключилась на героев японских мультиков. "Я не придавала этому значения — красивые рисунки. Однако через пару месяцев в них исчезли яркие краски. Остался только простой карандаш. А потом добавилась красная ручка: для шрамов и кровоподтеков", — продолжает Маргарита.

На критику родителей девочка реагировала крайне остро и предпочитала обсуждать рисунки в школе или художественной студии с другими поклонниками аниме. К тому же стала хуже учиться: испортился почерк, на уроках, по словам учителей, постоянно уходила в свои мысли. Часто смотрела аниме-мультик, где герой обладает суперсилой — никак не может покончить с собой, хотя очень хочет. Постоянно находилась в плохом настроении. Почувствовав неладное, родители обратились к специалистам.

"Мы начали изучать виртуальную жизнь ребенка. Установили, что за год до этого девочку подписали на безобидное, на первый взгляд, сообщество во "ВКонтакте" со странным девизом "Модно быть овощем". В группе содержалось много видео с аниме-мультипликациями — часть создавали сами участники сообщества", — рассказывает РИА Новости генеральный директор Центра защиты детей от интернет-угроз (с использованием гранта президента России) Владимир Рогов.

Дальнейшие события, о которых родители ребенка даже не подозревали, разворачивались по стандартной для аниме-манипуляций схеме. "Познакомив девочку с мультиками, ее влюбили в одного из аниме-героев. Она начала "шипперить" — следить за сюжетной линией персонажа, обсуждать его с другими поклонниками, подражать ему. Потом создатели группы поставили ее в зависимость: или ты продолжаешь с нами общаться и рисовать то, что мы скажем, или твой герой по сюжету умрет. Ребенок, проникшийся симпатией к вымышленному персонажу, начал воплощать на бумаге суицидальные мотивы, как от него и требовали. Те же группы смерти, только завуалированные", — поясняет Рогов.

По совету психолога центра родители ограничили дочери доступ к интернету, а все свободное время старались занять спортом и поездками за город на выходных. "Настя не сопротивлялась — поняла, что мы желаем ей добра. Постепенно и вовсе забыла про все эти глупости. Окончательно она успокоилась, когда однажды на даче взяла папку со всеми рисунками, пошла к озеру и сожгла их", — облегченно вздыхает Маргарита.

"Беги из дома"

Подсаживаются на аниме не только девочки, хотя их действительно большинство. Все началось, когда Леше (имя изменено) было 14 лет. Раньше подросток неплохо учился, занимался плаванием. А потом вдруг бросил спорт, стал пропускать занятия в школе, резко и неохотно разговаривал с родителями.

"Сын попросту не вылезал из компьютера. Отвлекался, только чтобы нарисовать очередной "шедевр": в основном это были девушки азиатской внешности — всю комнату ими завесил. Одних сам малевал карандашами, других распечатывал и прикреплял на стену. Зачем он это делает, толком объяснить не мог, да и не хотел", — рассказывает РИА Новости мать мальчика из Рязани Елена (она также попросила не называть фамилию).

Родители пытались мягко повлиять на ребенка, но иногда не выдерживали и строго отчитывали Лешу за чрезмерное увлечение аниме. "Я сильно переживала, плакала, по психологам ходила. Как-то после очередной ссоры Леша пригрозил покончить жизнь самоубийством. В другой раз, когда мы настойчиво попросили его прекратить заниматься этой ерундой, вообще сбежал из дома. Нашли его полицейские в подмосковных Бронницах. Оказалось, он добрался туда автостопом", — вспоминает мать.

Елена обратилась в Центр защиты детей от интернет-угроз. "Его на самом деле серьезно затянуло аниме-сообщество. В тематических группах мальчик проводил большую часть свободного времени: общался с другими поклонниками японской мультипликации. От одного из них ему и поступил призыв "беги из дома", когда он пожаловался на то, что родители его не понимают. Хорошо, что в соцсетях Леша сообщил о своих намерениях добраться до Москвы: по нашим наводкам полиция его быстро разыскала", — говорит Рогов.

Как заверяет мать подростка, увлечение аниме у него уже прошло. "Бросил, как и все остальное, — ему все быстро надоедает. Однако для детей со слабой психикой это может быть по-настоящему опасно. Знаю, что у других родителей были похожие проблемы, но они неохотно об этом говорят", — делится наблюдениями Елена.

Похожих случаев по стране — десятки. "Мы наткнулись на аккаунт девочки из Хабаровска. В статусе она написала "Ушла в себя, не трогайте меня. В этом мире мне нет места". На всех сохраненных картинках мелькали персонажи аниме. Иногда рисунки сопровождалась подписями вроде "Ты никому не нужна", "Умри, мразь" и так далее", — рассказывает Рогов.

Психолог центра вступила в переписку со школьницей: та призналась, что через девять дней собирается покончить с собой и выбирает сейчас подходящее место. "Писала, что скрывает намерение от родителей и плачет только по ночам — чтобы никто ничего не заподозрил. Связались с родственниками, однако они не отреагировали на наши предупреждения. Пришлось обратиться в региональное управление Следственного комитета ", — продолжает Рогов.

© Предоставлено Центром по борьбе с интернет-угрозами Страница девочки из Хабаровска во "Вконтакте" © Предоставлено Центром по борьбе с интернет-угрозами Страница девочки из Хабаровска во "Вконтакте"

В распоряжении РИА Новости есть ответ на обращение из СК. "Проверка показала, что девушка размещала на своей странице сообщение суицидального характера. Кроме того, состояла в группах во "ВКонтакте", оправдывающих суицид. Сейчас с ней работают психологи: им удалось вывести подростка из депрессивного состояния. Мы передали информацию в Роскомнадзор: три из шести ресурсов уже заблокированы. Процессуальная проверка продолжается", — говорится в документе.

Смотри на меня — делай как я

Кроме того, по словам экспертов, с помощью аниме идет активная ЛГБТ-пропаганда. "Герои многих мультфильмов обычно похожи на свою аудиторию: подростки с проблемами в семье, ищущие себя. Только вот решают они проблемы рука об руку с однополым партнером. Дети проецируют этот опыт на себя, и постепенно в их головы закрадываются мысли о соответствующей сексуальной ориентации", — объясняет старший специалист центра Александр Бирюков.

В самых тяжелых случаях это выражается не только в желании приобрести гомосексуальный опыт, но и в ненависти к противоположному полу. "Мы общались с девушкой, которую две взрослые лесбиянки-феминистки обрабатывали три года, с 15-летнего возраста. Вместе смотрели в интернете аниме, иногда порнографического характера. В результате довели до психического расстройства. Девушка так возненавидела отца-инвалида, что долгое время хранила под подушкой нож и однажды бросилась на него. По счастливой случайности никто не пострадал. После этого ее отправили на лечение", — говорит эксперт.

Однако не стоит думать, что опасны все аниме-мультипликации — проблема в содержании конкретных сюжетов и отношении к ним ребенка. "В Японии рисуют много качественных мультиков. Они неопасны, если не смотреть их целыми днями. Другое дело, когда герои — такие же подростки, как и зрители, при этом гомосексуальны, курят и пьют, а то и вовсе режут себе вены. Еще одна категория — "перевертыши", выдающие отрицательных героев за идеал", — объясняет психолог центра Елена Иванова.

По ее словам, сомнительный контент идет в основном из Америки или Китая, хотя зачастую автор неизвестен: этим занимаются подпольные студии.

Особенно подвержены манипуляциям через аниме дети с проблемами в семье или школе: "Когда у ребенка нет доверительных отношений с кем-то из взрослых или хотя бы друзей, он ищет сочувствие в интернете. Управлять такими особенно легко — они сами стремятся идентифицировать себя с какой-то группой или даже конкретным персонажем", — замечает Иванова.

Иногда подросткам достаточно одной консультации, чтобы выкинуть из головы нездоровые идеи. "К нам самостоятельно обратилась девочка 13 лет: она активно смотрела депрессивное аниме, пыталась причинить себе вред, тусовалась с такими же школьницами, играя в лесбиянок. Когда мы с ней поработали, выяснилось, что ей просто не хватало материнского внимания. Поговорили с девочкой и ее мамой, дали несколько советов — этого оказалось достаточно, чтобы привести подростка в чувство", — приводит психолог пример из практики.

В других случаях требуется постоянная психологическая поддержка специалиста. "Сейчас работаю с еще одной девочкой 13 лет, — рассказывает Иванова. — Тоже написала нам сама. За последние несколько лет у нее умерли несколько родственников, в том числе мама. Остался только отец, но он много работает и не всегда может уделить дочери внимание. В итоге ребенок нашел решение проблемы в аниме — девочка стала рисовать героев, постить картинки с намеками на суицид и так далее. Конечно, корень проблемы здесь гораздо глубже, чем мультики, однако они рассчитаны именно на таких детей".

Специалист дает несколько простых рекомендаций, как уберечь детей от подобных манипуляций: "Главное — сформировать у ребенка критическое мышление, чтобы он не принимал все, что попадается ему на глаза, за чистую монету. Не говорите "нельзя", лучше спросите его, кому и зачем нужно, чтобы он причинил себе вред. Так у ребенка появится собственное мнение, а это для него очень важно. В случае явно суицидальных намерений необходимо убедить подростка в том, что любую проблему можно решить, что он нужен и любим — ребенок должен вам доверять и не бояться поделиться мыслями. К сомнительным группам доступ лучше всего ограничить: даже если просматривать их в фоновом режиме, содержание будет медленно "капать на мозги".