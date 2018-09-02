Московский метрополитен начали готовить к зиме

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Более 46 километров рельсов заменили в Московском метрополитене в ходе подготовки к зиме, сообщает в воскресенье департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

"В московском метрополитене начали готовиться к наступлению холодов. В подземке заменили более 46 километров рельсов, 20 тысяч рельсовых подкладок, более восьми тысяч шпал и свыше шести погонных метров брусьев. Для обновления путевой инфраструктуры использовали почти 800 тонн щебня", — говорится в сообщении.

Отмечается, что к холодам подготовили также и дренажную систему. Ее очистили и отремонтировали на 23 километрах. Помимо этого, проверили специальное оборудование, которое позволяет очистить железнодорожные стрелки от снега струями сжатого воздуха.

Сообщается, что весь комплекс работ по подготовке путей к зимнему периоду планируется завершить уже в октябре.