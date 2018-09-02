"Селигерская" стала самой популярной станцией нового участка метро в Москве

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Поезда на новом участке Люблинско-Дмитровской линии столичного метро между станциями "Селигерская" и "Окружная" перевезли свыше 7,5 миллиона пассажиров с момента открытия, сообщил РИА Новости заммэра Москвы Максим Ликсутов.

"Более 7,5 миллиона пассажиров воспользовались участком Люблинско-Дмитровской линии с момента открытия, пять месяцев назад. Сейчас среднесуточный пассажиропоток в будний день на станциях "Селигерская", "Окружная" и "Верхние Лихоборы" составляет почти 55 тысяч в день. При этом надо понимать, что сейчас летние месяцы, когда пассажиропоток традиционно меньше обычного", — сказал Ликсутов.

Наибольшей популярностью у пассажиров пользуется станция "Селигерская", которой с момента открытия воспользовались более 5 миллионов человек.

Новый участок на линии был открыт 22 марта, благодаря чему, как отметил заммэра, улучшилась транспортная доступность районов Западное и Восточное Дегунино.

"Метро появилось также у жителей Бескудниковского района. Кроме того, пассажирам стало удобнее добираться от станции метро "Окружная" и до одноименной станции Московского центрального кольца", — заключил Ликсутов.