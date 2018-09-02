В Стерлитамаке более 50 тысяч человек отпраздновали День знаний

МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Более 50 тысяч человек из Стерлитамака, Ишимбая и Уфы собрались на организованный Башкирской содовой компанией (БСК) праздничный концерт в День знаний с участием певицы МакSим, сообщили в пресс-службе компании.

По информации компании, в Стерлитамаке в этом году впервые сели за парты около 4350 детей. Представители БСК побывали на торжественных линейках и поздравили школьников, учителей и родителей с началом нового учебного года и подарили первоклассникам наборы учебных принадлежностей. Такие же подарочные наборы доставили во все школы, лицеи, гимназии, интернаты и детские дома Стерлитамакского района.

Днем в городском парке при участии БСК проводились творческие и развлекательные мероприятия: танцевальные и вокальные мастер-классы, увлекательные трюки с содой в химическом шоу, красочный фестиваль воздушных змеев и мини-концерт победителей корпоративного конкурса "Голос БСК". Работали фотозоны и различные площадки – "Шахматы с чемпионом", "Рисуй, как художник", "Моделирование из бумаги".

"Завершился День знаний четырехчасовым праздничным концертом, который собрал более 50 тысяч жителей Стерлитамака, соседних Ишимбая и Уфы. Особым подарком для зрителей стало выступление певицы МакSим, а также музыкальное поздравление от группы "Рефлекс" и исполнительницы Elvira T", — уточняется в сообщении.

От коллектива БСК горожан с Днем знаний поздравил первый заместитель генерального директора компании Эдуард Давыдов. "Знания и молодёжь – это будущее нашего города, нашей страны, нашей великой промышленности, будущее "Башкирской содовой компании". Мы живем и развиваемся вместе с городом. Успехи БСК – это заслуга всего нашего города и залог его процветания", — цитирует пресс-служба компании Давыдова.

Акционерное общество "Башкирская содовая компания" (входит в группу "Башхим") было образовано в мае 2013 года в результате объединения ОАО "Сода" и ОАО "Каустик". Компания занимает первое место в России и Европе, шестое место в мире по производству кальцинированной и пищевой соды, а также является одним из лидеров по производству каустической соды и ПВХ в России. Продукция, помимо России, поставляется в другие страны СНГ, Европы, Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока.