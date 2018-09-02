В Стерлитамаке более 50 тысяч человек отпраздновали День знаний

МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Более 50 тысяч человек из Стерлитамака, Ишимбая и Уфы собрались на организованный Башкирской содовой компанией (БСК) праздничный концерт в День знаний с участием певицы МакSим, сообщили в пресс-службе компании.
Днем в городском парке при участии БСК проводились творческие и развлекательные мероприятия: танцевальные и вокальные мастер-классы, увлекательные трюки с содой в химическом шоу, красочный фестиваль воздушных змеев и мини-концерт победителей корпоративного конкурса "Голос БСК". Работали фотозоны и различные площадки – "Шахматы с чемпионом", "Рисуй, как художник", "Моделирование из бумаги".
"Завершился День знаний четырехчасовым праздничным концертом, который собрал более 50 тысяч жителей Стерлитамака, соседних Ишимбая и Уфы. Особым подарком для зрителей стало выступление певицы МакSим, а также музыкальное поздравление от группы "Рефлекс" и исполнительницы Elvira T", — уточняется в сообщении.
Акционерное общество "Башкирская содовая компания" (входит в группу "Башхим") было образовано в мае 2013 года в результате объединения ОАО "Сода" и ОАО "Каустик". Компания занимает первое место в России и Европе, шестое место в мире по производству кальцинированной и пищевой соды, а также является одним из лидеров по производству каустической соды и ПВХ в России. Продукция, помимо России, поставляется в другие страны СНГ, Европы, Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока.