Эксперты заявили о провале протеста против пенсионных изменений

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Малочисленность митингов против изменений пенсионного законодательства, участниками которых в РФ стал в основном лишь актив коммунистов, свидетельствуют о провале протеста, кризисе компартии как основного организатора акций, а также достаточном разъяснении необходимости новшеств в пенсионной системе, считают эксперты, опрошенные РИА Новости.

В ряде городов России в воскресенье прошли митинги против изменений в пенсионном законодательстве, только в Москве были согласованы две акции. В шествии и митинге КПРФ на проспекте Сахарова, по данным МВД, приняли участие порядка 6 тысяч человек, что более чем в 2 раза меньше, чем планировалось. Изначально в заявке коммунистов сообщалось о численности до 15 тысяч человек. Митинговала в столице и "Справедливая Россия", на этой акции, по информации правоохранителей, было около 1,5 тысячи участников. Заявленная численность также была выше — 2 тысячи человек.

Деградация протеста

Госдума в июле приняла в первом чтении правительственный законопроект, предполагавший постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Однако президент РФ Владимир Путин предложил ряд мер для смягчения решения, которые он озвучил в телеобращении к россиянам. В частности, глава государства выступил за возраст выхода на пенсию для женщин в 60 лет, досрочный выход на пенсию для многодетных матерей и введение мер защиты лиц предпенсионного возраста. Его предложения будут оформлены как поправки к законопроекту и внесены в Госдуму. Эксперты заявляли, что предложенная президентом доработка пенсионного законопроекта усиливает его социальную направленность, вследствие чего критика в адрес документа значительно уменьшилась.

То, что на протестные акции по такому важному, затрагивающему всех, вопросу пришло в разы меньше заявленного количества людей, говорит об отсутствии доверия прежде всего к КПРФ, которая была самым крупных организатором митинга, считает профессор Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Олег Матвейчев.

"Получается, что примерно на миллион человек пришло 500 человек. Это в городах-миллионниках такие цифры. В двухмиллионниках — около тысячи, в 12- миллионной Москве — 6 тысяч человек. Это говорит о том, что пришёл только актив коммунистов, а население в целом не поддержало", — сказал политолог.

Он обратил внимание, что, например, на концерт "заезжего американского артиста" в столице недавно собралось 26 тысяч человек, при том, что цена за билет была высокой.

По словам директора Международного института новейших государств Алексея Мартынова, акции КПРФ наглядно показывают, что "протест явно деградирует". "Казалось бы, парламентская партия, казалось бы, неделя до единого дня голосования, и уж кто-кто, а зюгановцы в полный рост могли использовать эту тему пенсионных изменений. Тем не менее, мы видим, что все меньше и меньше людей приходит на эти митинги, которые они организуют",- пояснил он.

Отсутствие доверия и уважительный подход

Среди основных причин малочисленности акций эксперты назвали внутренние проблемы партии.

"Коммунистам абсолютно не доверяют, за ними не идут, им надо вообще прекратить объявлять всероссийские акции", — сказал Матвейчев.

"А сейчас они показали, что не представляют из себя серьёзной политической силы",- отметил он.

Мартынов также полагает, что такой малочисленный митинг в Москве за неделю до выборов, где участвует и кандидат-коммунист, говорит о серьезных проблемах в партии. "Вот такая удивительная картина деградации некогда большой системной партии. Ну что делать, видимо, всё когда-то кончается",- считает аналитик.

Он также отметил и фактор выступления президента по пенсионному вопросу, в котором тот поставил точку в дискуссии. "Все прекрасно понимают, что это вещь неизбежная, может быть, она, конечно, неприятная так или иначе кому-то, но неизбежны эти изменения, их нужно проводить. Президент совершенно четко по этому поводу всё разъяснил. Может быть, и с этим связано тоже",- полагает Мартынов.

Матвейчев согласен с ним, отмечая, что аргументы главы государства были восприняты и оказались достаточными. По его мнению, также сработал фактор уважительного отношения.

"Вот Путин разговаривал с народом как с равными, приводил цифры, факты, объяснял, это людям понравилось, потому что отношение было уважительным", — сказал он.