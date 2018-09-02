РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Эксперты заявили о провале протеста против пенсионных изменений

(обновлено: 18:24 02.09.2018)
03896106
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкСотрудник полиции. Архивное фотоСотрудник полиции. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Малочисленность митингов против изменений пенсионного законодательства, участниками которых в РФ стал в основном лишь актив коммунистов, свидетельствуют о провале протеста, кризисе компартии как основного организатора акций, а также достаточном разъяснении необходимости новшеств в пенсионной системе, считают эксперты, опрошенные РИА Новости.

Сотрудник полиции. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
На Суворовской площади в Москве собрались около 1,5 тысячи митингующих
В ряде городов России в воскресенье прошли митинги против изменений в пенсионном законодательстве, только в Москве были согласованы две акции. В шествии и митинге КПРФ на проспекте Сахарова, по данным МВД, приняли участие порядка 6 тысяч человек, что более чем в 2 раза меньше, чем планировалось. Изначально в заявке коммунистов сообщалось о численности до 15 тысяч человек. Митинговала в столице и "Справедливая Россия", на этой акции, по информации правоохранителей, было около 1,5 тысячи участников. Заявленная численность также была выше — 2 тысячи человек.

Полиция. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
В митинге на проспекте Сахарова в Москве участвуют до шести тысяч человек
Госдума в июле приняла в первом чтении правительственный законопроект, предполагавший постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Однако президент РФ Владимир Путин предложил ряд мер для смягчения решения, которые он озвучил в телеобращении к россиянам. В частности, глава государства выступил за возраст выхода на пенсию для женщин в 60 лет, досрочный выход на пенсию для многодетных матерей и введение мер защиты лиц предпенсионного возраста. Его предложения будут оформлены как поправки к законопроекту и внесены в Госдуму. Эксперты заявляли, что предложенная президентом доработка пенсионного законопроекта усиливает его социальную направленность, вследствие чего критика в адрес документа значительно уменьшилась.

Деградация протеста

Трансляция обращения Владимира Путина к гражданам России по повышению пенсионного возраста
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Снижение повышения. Что изменится в пенсионном законодательстве
То, что на протестные акции по такому важному, затрагивающему всех, вопросу пришло в разы меньше заявленного количества людей, говорит об отсутствии доверия прежде всего к КПРФ, которая была самым крупных организатором митинга, считает профессор Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Олег Матвейчев.

"Получается, что примерно на миллион человек пришло 500 человек. Это в городах-миллионниках такие цифры. В двухмиллионниках — около тысячи, в 12- миллионной Москве — 6 тысяч человек. Это говорит о том, что пришёл только актив коммунистов, а население в целом не поддержало", — сказал политолог.

Обращение Путина по поводу изменения пенсионного законодательства
© РИА Новости
Предложения Путина по изменению пенсионного законодательства
Он обратил внимание, что, например, на концерт "заезжего американского артиста" в столице недавно собралось 26 тысяч человек, при том, что цена за билет была высокой.

По словам директора Международного института новейших государств Алексея Мартынова, акции КПРФ наглядно показывают, что "протест явно деградирует". "Казалось бы, парламентская партия, казалось бы, неделя до единого дня голосования, и уж кто-кто, а зюгановцы в полный рост могли использовать эту тему пенсионных изменений. Тем не менее, мы видим, что все меньше и меньше людей приходит на эти митинги, которые они организуют",- пояснил он.

Пенсии в мире
© Инфографика
Возраст выхода на пенсию в разных странах

Отсутствие доверия и уважительный подход

Парламентско-общественные слушания на тему: Совершенствование пенсионного законодательства проходят в Государственной думе РФ. 21 августа 2018
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
В Госдуму поступили 100 поправок к законопроекту о пенсионных изменениях
Среди основных причин малочисленности акций эксперты назвали внутренние проблемы партии.

"Коммунистам абсолютно не доверяют, за ними не идут, им надо вообще прекратить объявлять всероссийские акции", — сказал Матвейчев.

"А сейчас они показали, что не представляют из себя серьёзной политической силы",- отметил он.

Мартынов также полагает, что такой малочисленный митинг в Москве за неделю до выборов, где участвует и кандидат-коммунист, говорит о серьезных проблемах в партии. "Вот такая удивительная картина деградации некогда большой системной партии. Ну что делать, видимо, всё когда-то кончается",- считает аналитик.

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин во время парламентско-общественных слушаний на тему: Совершенствование пенсионного законодательства в Государственной думе РФ. 21 августа 2018
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Гарантию повышения пенсий зафиксируют в законе, заявил Топилин
Он также отметил и фактор выступления президента по пенсионному вопросу, в котором тот поставил точку в дискуссии. "Все прекрасно понимают, что это вещь неизбежная, может быть, она, конечно, неприятная так или иначе кому-то, но неизбежны эти изменения, их нужно проводить. Президент совершенно четко по этому поводу всё разъяснил. Может быть, и с этим связано тоже",- полагает Мартынов.

Матвейчев согласен с ним, отмечая, что аргументы главы государства были восприняты и оказались достаточными. По его мнению, также сработал фактор уважительного отношения.

"Вот Путин разговаривал с народом как с равными, приводил цифры, факты, объяснял, это людям понравилось, потому что отношение было уважительным", — сказал он.

Предложения Владимира Путина по пенсионной реформе
© РИА Новости, Инфографика
Перейти в фотобанк
Предложения Владимира Путина по изменению пенсионного законодательства
Комментировать
Общество
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена