В Чебоксарах в День знаний открылся Чувашский кадетский корпус

ЧЕБОКСАРЫ, 2 сен – РИА Новости. Чувашский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя Советского Союза А.В. Кочетова открылся в Чебоксарах в День знаний, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации главы региона.
В пресс-службе сообщили, что в этом году в Чувашском кадетском корпусе к занятиям приступят 400 учащихся, приехавших со всей республики и семи других регионов. Учебный год начнется с учебно-спортивных сборов. Для младших классов будет организована поездка в оздоровительный лагерь в Крыму, а для кадетов 8-11 классов – в Пермский кадетский корпус.
"Сегодня пошли в новые учебные классы ребята в Перми и в Башкирии – в городе Ишимбай. Первую капсулу кадетского корпуса в Чебоксарах мы заложили здесь чуть более года назад. Спустя 14 месяцев этот великолепный "храм знаний" начал служить нашим ребятам", — сказал Бабич, специально приехавший на церемонию открытия.
При этом он сообщил, что в конце августа завершилось строительство нового кадетского корпуса в Нижегородской области.
"Это главный итог за пять лет: мы создали такие условия, когда ребята делом своей жизни выбирают защиту Отечества. Единый образовательный процесс в данных учебных заведениях позволяет будущим офицерам получить самое современное общее образование с кадетским компонентом. Это дисциплины дополнительного образования по спортподготовке, различные кружки и секции, которые наполняют творческую составляющую этого образовательного процесса: авиамоделирование, робототехника, живопись, музыка. Это учебная база, которая создает ребятам условия для всестороннего развития", — отметил Бабич.
В свою очередь глава республики Михаил Игнатьев сообщил, что в Чебоксарах открывается не просто новое образовательное учреждение, а новая страница в истории кадетского движения и патриотического воспитания в Чувашии.
"В кадетском корпусе создана благоприятная инновационная образовательная среда для всестороннего развития молодых людей. Новый корпус будет способствовать развитию патриотизма в обществе, укреплению духовно-нравственных ценностей и исторических культурных традиций", — сказал Игнатьев.
По его словам, Чувашский кадетский корпус позволит дать детям инновационное образование, сделать их грамотными людьми и настоящими патриотами.
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