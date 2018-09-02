В Чебоксарах в День знаний открылся Чувашский кадетский корпус

ЧЕБОКСАРЫ, 2 сен – РИА Новости. Чувашский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя Советского Союза А.В. Кочетова открылся в Чебоксарах в День знаний, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации главы региона.

По его словам, Чувашский кадетский корпус стал одним из шести кадетских корпусов, созданных в рамках военно-патриотического проекта "КаДетство", который реализуется по инициативе бывшего полпреда президента России в Приволжском федеральом округе, а ныне посла России в Белоруссии Михаила Бабича.

В пресс-службе сообщили, что в этом году в Чувашском кадетском корпусе к занятиям приступят 400 учащихся, приехавших со всей республики и семи других регионов. Учебный год начнется с учебно-спортивных сборов. Для младших классов будет организована поездка в оздоровительный лагерь в Крыму, а для кадетов 8-11 классов – в Пермский кадетский корпус.

"Сегодня пошли в новые учебные классы ребята в Перми и в Башкирии – в городе Ишимбай. Первую капсулу кадетского корпуса в Чебоксарах мы заложили здесь чуть более года назад. Спустя 14 месяцев этот великолепный "храм знаний" начал служить нашим ребятам", — сказал Бабич, специально приехавший на церемонию открытия.

При этом он сообщил, что в конце августа завершилось строительство нового кадетского корпуса в Нижегородской области.

Бабич сказал также, что более 70% выпускников поступают в военные вузы и выбирают карьеру офицеров российской армии, спецслужб и правоохранительнов органов.

"Это главный итог за пять лет: мы создали такие условия, когда ребята делом своей жизни выбирают защиту Отечества. Единый образовательный процесс в данных учебных заведениях позволяет будущим офицерам получить самое современное общее образование с кадетским компонентом. Это дисциплины дополнительного образования по спортподготовке, различные кружки и секции, которые наполняют творческую составляющую этого образовательного процесса: авиамоделирование, робототехника, живопись, музыка. Это учебная база, которая создает ребятам условия для всестороннего развития", — отметил Бабич.

В свою очередь глава республики Михаил Игнатьев сообщил, что в Чебоксарах открывается не просто новое образовательное учреждение, а новая страница в истории кадетского движения и патриотического воспитания в Чувашии.

"В кадетском корпусе создана благоприятная инновационная образовательная среда для всестороннего развития молодых людей. Новый корпус будет способствовать развитию патриотизма в обществе, укреплению духовно-нравственных ценностей и исторических культурных традиций", — сказал Игнатьев.

По его словам, Чувашский кадетский корпус позволит дать детям инновационное образование, сделать их грамотными людьми и настоящими патриотами.

В пресс-службе добавили, что комплекс зданий Чувашского кадетского корпуса состоит из учебных классов, спортивного и тренажерного залов, спального корпуса на 250 мест, тира, медицинского блока и столовой. Помимо школьной программы, строевой и военной подготовки кадетам будут преподавать дополнительные дисциплины для интеллектуального, нравственного и эстетического развития. В новом здании для учащихся подготовлены зал хореографии, комбинированная слесарно-столярная мастерская, кабинет робототехники, кабинет живописи и рисунка, кабинет для занятий шахматами. Кроме того, на базе кадетского корпуса планируется построить Региональный центр по хоккею, который будет доступен для всех жителей Чебоксар. Строительство крытого ледового катка стоимостью до 300 миллионов рублей планируется обеспечить за счет средств федерального и республиканского бюджетов.

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