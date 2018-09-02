Песков рассказал об обеспечении безопасности Путина во время поездки в Туву

ВЛАДИВОСТОК, 2 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал об обеспечении безопасности российского лидера во время его путешествия в Туву: медведь не дурак — увидев президента, будет вести себя прилично.

"Дикая природа, там ходят медведи, даже охрана вооружается соответствующим образом и тащит с собой все это вооружение, <…> потому что это дикая и нетронутая природа", — сказал Песков в эфире телеканала "Россия 1"

По его словам, безусловно, все для обеспечения безопасности отслеживается.

"Ну сами представьте, медведь дурак, что ли, если он Путина увидит, он будет себя вести прилично, конечно", — пошутил Песков и пояснил, что поездка в Туву была напряженной.

"Они много ходили по горам, часов по пять, на высоте 1800 метров, то есть почти два километра. Там дышать-то трудно. Ходить подолгу — а ходили вверх и вниз на протяжении часа — это огромная физическая нагрузка", — добавил пресс-секретарь президента.

"Будучи самыми пугливыми животными в мире, козероги, увидев Путина, не стали убегать. Продолжали пастись и, как кто-то пошутил, наверное, признали", — рассказал Песков с улыбкой.