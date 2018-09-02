Песков рассказал об обеспечении безопасности Путина во время поездки в Туву

ВЛАДИВОСТОК, 2 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал об обеспечении безопасности российского лидера во время его путешествия в Туву: медведь не дурак — увидев президента, будет вести себя прилично."Россия 1".
По его словам, безусловно, все для обеспечения безопасности отслеживается.
"Ну сами представьте, медведь дурак, что ли, если он Путина увидит, он будет себя вести прилично, конечно", — пошутил Песков и пояснил, что поездка в Туву была напряженной.
"Они много ходили по горам, часов по пять, на высоте 1800 метров, то есть почти два километра. Там дышать-то трудно. Ходить подолгу — а ходили вверх и вниз на протяжении часа — это огромная физическая нагрузка", — добавил пресс-секретарь президента.
"Будучи самыми пугливыми животными в мире, козероги, увидев Путина, не стали убегать. Продолжали пастись и, как кто-то пошутил, наверное, признали", — рассказал Песков с улыбкой.