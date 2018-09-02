Путин почти каждый день проплывает километр, рассказал Песков

ВЛАДИВОСТОК, 2 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин почти каждый день проплывает километр, на спорт глава государства тратит порядка полутора часов ежедневно, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Как я понимаю, часа полтора. Потому что он меньше часа плавает, практически ежедневно, когда есть возможность, когда нет затяжных командировок, свой ежедневный километр… И в зале занимается, и в хоккей играет", — сказал Песков в интервью на телеканале "Россия 1", отвечая на вопрос, сколько часов в день уходить у Путина на спорт.