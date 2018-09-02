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В Москве похоронили Иосифа Кобзона

Сюжет:
Умер Иосиф Кобзон (101)
(обновлено: 17:27 02.09.2018)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкЦеремония похорон народного артиста СССР, певца, депутата Государственной Думы РФ Иосифа КобзонаЦеремония похорон народного артиста СССР, певца, депутата Государственной Думы РФ Иосифа Кобзона
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Церемония похорон народного артиста СССР, депутата Госдумы Иосифа Кобзона завершилась на Востряковском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости.

Певец Иосиф Кобзон
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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"А у нас во дворе" и "День Победы" — лучшие песни Иосифа Кобзона

Иосиф Кобзон умер на 81-м году жизни после продолжительной болезни.

Прощание с артистом прошло в воскресенье в московском Концертном зале имени Чайковского. Проститься с Кобзоном пришли более шести тысяч человек.

Вице-премьер Ольга Голодец рассказала, что в Концертный зал имени Чайковского, где проходило прощание с певцом, стояли огромные очереди.

Похоронен артист в иудейской части Востряковского кладбища, рядом со своей мамой. Процессию сопровождала рота почетного караула. Церемония погребения была проведена по иудейским традициям — сын народного артиста Андрей Кобзон прочитал поминальную молитву Кадиш. После этого родные, близкие и коллеги певца попрощались с ним, проводив в последний путь.

Артист был погребен под звуки российского гимна и залпы почетного караула. В завершение оркестр исполнил "Песню о далекой родине" из кинофильма "Семнадцать мгновений весны".

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© РИА Новости
Путин на церемонии прощания с певцом Иосифом Кобзоном

"Никогда не жил под фонограмму"

Проститься с Кобзоном пришли президент Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев, а также другие политики. Выступающие вспоминали не только о творчестве Кобзона, но и о его благотворительной и общественной деятельности.

Иосиф Кобзон. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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"Я прожил красивую и хорошую жизнь". Не стало Иосифа Кобзона

Коллеги и близкие несли цветы и выражали соболезнования вдове и детям певца. Сцена была завалена буквально тысячами букетов. Церемонию сопровождала музыка — пианист Левон Оганезов исполнял композиции из репертуара Кобзона и классические произведения. Ведущим панихиды стал спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Он назвал смерть Кобзона немыслимой и отметил его честность.

"Он никогда не пел под фонограмму, никогда не жил, не дружил под фонограмму", — заявил Швыдкой.

Сын Кобзона Андрей обратился со словами благодарности к тем, кто пришел на панихиду. Он рассказал, что его отцу всегда была важна поддержка слушателей, и попросил присутствующих проводить артиста аплодисментами. Церемония завершилась криками "Браво!" и длительными овациями в сопровождении песни "Мой путь".

Подробнее о биографии Иосифа Кобзона читайте  в справке РИА Новости >>

Церемония прощания с Иосифом Кобзоном
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкЦеремония прощания с народным артистом СССР, певцом, депутатом Государственной Думы Иосифом Кобзоном прошла в зале имени Чайковского в Москве.Церемония прощания с народным артистом СССР, певцом, депутатом Государственной Думы РФ Иосифом Кобзоном
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Церемония прощания с народным артистом СССР, певцом, депутатом Государственной Думы Иосифом Кобзоном прошла в зале имени Чайковского в Москве.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкИосиф Кобзон скончался 30 августа на 81-м году жизни после продолжительной болезни.Церемония прощания с народным артистом СССР, певцом, депутатом Государственной Думы РФ Иосифом Кобзоном
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Иосиф Кобзон скончался 30 августа на 81-м году жизни после продолжительной болезни.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкПроститься с артистом пришли более шести тысяч человек. Среди них политики, деятели культуры и поклонники творчества певца.Министр культуры РФ Владимир Мединский на церемонии прощания с Иосифом Кобзоном
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Проститься с артистом пришли более шести тысяч человек. Среди них политики, деятели культуры и поклонники творчества певца.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкНа церемонию приехал президент Владимир Путин. Российский лидер возложил букет у подножия гроба Кобзона и высказал слова поддержки родным певца.Президент РФ Владимир Путин на церемонии прощания с Иосифом Кобзоном
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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На церемонию приехал президент Владимир Путин. Российский лидер возложил букет у подножия гроба Кобзона и высказал слова поддержки родным певца.
© РИА Новости / Дмитрий АстаховПерейти в фотобанкПремьер-министр Дмитрий Медведев отметил, что Кобзон неизменно завоевывал любовь людей, потому что чувствовал их боль и искренне хотел помочь.Председатель правительства России Дмитрий Медведев и вдова И. Кобзона Нинель Кобзон на церемонии прощания с Иосифом Кобзоном
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Премьер-министр Дмитрий Медведев отметил, что Кобзон неизменно завоевывал любовь людей, потому что чувствовал их боль и искренне хотел помочь.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкМихаил Швыдкой назвал смерть Кобзона немыслимой и отметил его честность. "Он никогда не пел под фонограмму, никогда не жил, не дружил под фонограмму", — заявил он.

На фото: певицы Кристина Орбакайте, Алла Пугачева, заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Валентина Терешкова, супруга председателя правительства Светлана Медведева и вдова Иосифа Кобзона Нинель Кобзон.Церемония прощания с народным артистом СССР, певцом, депутатом Государственной Думы РФ Иосифом Кобзоном
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Михаил Швыдкой назвал смерть Кобзона немыслимой и отметил его честность. "Он никогда не пел под фонограмму, никогда не жил, не дружил под фонограмму", — заявил он.

На фото: певицы Кристина Орбакайте, Алла Пугачева, заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Валентина Терешкова, супруга председателя правительства Светлана Медведева и вдова Иосифа Кобзона Нинель Кобзон.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкИосиф Кобзон жил проблемами страны, делал все возможное, чтобы сделать людей и мир лучше, чище и справедливее, сказал на гражданской панихиде его давний друг, исполнитель Лев Лещенко.

На фото: певец Лев Лещенко на церемонии прощания с народным артистом СССР, певцом, депутатом Государственной Думы РФ Иосифом Кобзоном.Певец Лев Лещенко на церемонии прощания с народным артистом СССР, певцом, депутатом Государственной Думы РФ Иосифом Кобзоном
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Иосиф Кобзон жил проблемами страны, делал все возможное, чтобы сделать людей и мир лучше, чище и справедливее, сказал на гражданской панихиде его давний друг, исполнитель Лев Лещенко.

На фото: певец Лев Лещенко на церемонии прощания с народным артистом СССР, певцом, депутатом Государственной Думы РФ Иосифом Кобзоном.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкГражданская панихида продолжалась более четырех часов.Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслав Фетисов на церемонии прощания с Иосифом Кобзоном
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Гражданская панихида продолжалась более четырех часов.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкСын Иосифа Кобзона Андрей поблагодарил всех, кто пришел на панихиду. Он рассказал, что его отцу всегда была важна поддержка слушателей.Вынос гроба после церемонии прощания с Иосифом Кобзоном
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Сын Иосифа Кобзона Андрей поблагодарил всех, кто пришел на панихиду. Он рассказал, что его отцу всегда была важна поддержка слушателей.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкЦеремония завершилась криками "Браво!" и продолжительными аплодисментами. Присутствующие также кричали "Спасибо вам большое!". Иосиф Кобзон был похоронен на Востряковском кладбище, рядом со своей матерью.Церемония прощания с народным артистом СССР, певцом, депутатом Государственной Думы РФ Иосифом Кобзоном
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Церемония завершилась криками "Браво!" и продолжительными аплодисментами. Присутствующие также кричали "Спасибо вам большое!". Иосиф Кобзон был похоронен на Востряковском кладбище, рядом со своей матерью.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкПроцессию сопровождала рота почетного караула. Церемония погребения была проведена по иудейским традициям — сын народного артиста Андрей Кобзон прочитал поминальную молитву Кадиш.

На фото: вдова Иосифа Кобзона Нинель и сын Андрей на на Востряковском кладбище.Вдова Иосифа Кобзона Нинель и сын Андрей на церемонии похорон народного артиста СССР, певца, депутата Государственной Думы РФ Иосифа Кобзона
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Процессию сопровождала рота почетного караула. Церемония погребения была проведена по иудейским традициям — сын народного артиста Андрей Кобзон прочитал поминальную молитву Кадиш.

На фото: вдова Иосифа Кобзона Нинель и сын Андрей на на Востряковском кладбище.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкАртист был погребен под звуки российского гимна и залпы почетного караула. В завершение оркестр исполнил "Песню о далекой родине" из кинофильма "Семнадцать мгновений весны".

На фото: церемония похорон народного артиста СССР, певца, депутата Государственной Думы РФ Иосифа Кобзона на Востряковском кладбище.Церемония похорон народного артиста СССР, певца, депутата Государственной Думы РФ Иосифа Кобзона
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Артист был погребен под звуки российского гимна и залпы почетного караула. В завершение оркестр исполнил "Песню о далекой родине" из кинофильма "Семнадцать мгновений весны".

На фото: церемония похорон народного артиста СССР, певца, депутата Государственной Думы РФ Иосифа Кобзона на Востряковском кладбище.
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2 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Никогда мы не будем братьями
Ваша песенка спета .
16:03
02.09.2018
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Никогда мы не будем братьями
А в это время аксенов и поклонская на похоронах захара .
16:03
02.09.2018
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