МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Церемония похорон народного артиста СССР, депутата Госдумы Иосифа Кобзона завершилась на Востряковском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости.

Иосиф Кобзон умер на 81-м году жизни после продолжительной болезни.

Прощание с артистом прошло в воскресенье в московском Концертном зале имени Чайковского. Проститься с Кобзоном пришли более шести тысяч человек.

Вице-премьер Ольга Голодец рассказала, что в Концертный зал имени Чайковского, где проходило прощание с певцом, стояли огромные очереди.

Похоронен артист в иудейской части Востряковского кладбища, рядом со своей мамой. Процессию сопровождала рота почетного караула. Церемония погребения была проведена по иудейским традициям — сын народного артиста Андрей Кобзон прочитал поминальную молитву Кадиш. После этого родные, близкие и коллеги певца попрощались с ним, проводив в последний путь.

Артист был погребен под звуки российского гимна и залпы почетного караула. В завершение оркестр исполнил "Песню о далекой родине" из кинофильма "Семнадцать мгновений весны".

"Никогда не жил под фонограмму"

Проститься с Кобзоном пришли президент Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев, а также другие политики. Выступающие вспоминали не только о творчестве Кобзона, но и о его благотворительной и общественной деятельности.

Коллеги и близкие несли цветы и выражали соболезнования вдове и детям певца. Сцена была завалена буквально тысячами букетов. Церемонию сопровождала музыка — пианист Левон Оганезов исполнял композиции из репертуара Кобзона и классические произведения. Ведущим панихиды стал спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Он назвал смерть Кобзона немыслимой и отметил его честность.

"Он никогда не пел под фонограмму, никогда не жил, не дружил под фонограмму", — заявил Швыдкой.

Сын Кобзона Андрей обратился со словами благодарности к тем, кто пришел на панихиду. Он рассказал, что его отцу всегда была важна поддержка слушателей, и попросил присутствующих проводить артиста аплодисментами. Церемония завершилась криками "Браво!" и длительными овациями в сопровождении песни "Мой путь".