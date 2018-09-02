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Общество

В московской подземке на 80% завершили генеральную уборку станций

(обновлено: 15:22 02.09.2018)
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкПассажиры на станции Рассказовка Калининско-Солнцевской линии Московского метрополитена. Архивное фотоПассажиры на станции Рассказовка Калининско-Солнцевской линии Московского метрополитена. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Ежегодная генеральная уборка станций московского метро в преддверии празднования Дня города завершена на 80%, работы прошли на 200 станциях, сообщает пресс-служба ГУП "Московский метрополитен".

Пассажиры на станции Солнцево Калининско-Солнцевской линии Московского метрополитена. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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На всех станциях московского метрополитена появятся виртуальные библиотеки
"Генеральная уборка станций Московского метрополитена и Московского центрального кольца в преддверии празднования Дня города завершена на 80%. Работы прошли на 200 станциях, в том числе на большинстве станций-объектов культурного наследия. До 8 сентября уборка завершится в полном объеме", — говорится в сообщении.

Добавляется, что все работы ведутся в ночное время. Работники помыли свыше 30 тысяч квадратных метров облицовки пола, колонн, а также путевых стен и лестниц в переходах между станциями, очистили от пыли фрески и другие художественные элементы оформления вестибюлей и платформ, а также проверили освещение.

Помывка также затронула фасады зданий вестибюлей, стеклянные витражи и окна. Во время уборки были очищены более 15 тысяч квадратных метров фасадов зданий вестибюлей и помыты почти 50 тысяч квадратных метров стеклянных витражей и окон. Их помывка велась, в том числе, и с применением альпинистского снаряжения, ведь многие окна вестибюлей станций располагаются высоко от земли, уточнили в пресс-службе.

"В ходе генеральной уборки работники помыли также и станции метрополитена, которые являются объектами культурного наследия. Для этого были использованы более щадящие мыльные шампуни. Пассажиры бережно относятся к красоте этих станций и их убранству, поэтому по объему выполняемых работ, уборка на таких исторических объектах архитектуры Москвы практически не отличается от той, что выполняется на других станциях метро", — сказал первый заместитель начальника Московского метрополитена – начальник дирекции инфраструктуры Дмитрий Дощатов, чьи слова приводятся в пресс-релизе.

Гранит и иллюзии: как выглядят новые станции «желтой» ветки метро Москвы
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкДизайн станции "Мичуринский проспект " связан с деятельностью советского биолога Ивана Мичурина. Грани колонн, обращенные к вестибюлю, оформлены панелями с силуэтами цветущих ветвей и плодов. Рисунок как будто "перетекает" с одной колонны на другую. В отделке станции использовался гранит, глазурованная керамика, стекло, сталь, алюминий.Пассажир на станции Мичуринский проспект Калининско-Солнцевской линии Московского метрополитена
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Дизайн станции "Мичуринский проспект " связан с деятельностью советского биолога Ивана Мичурина. Грани колонн, обращенные к вестибюлю, оформлены панелями с силуэтами цветущих ветвей и плодов. Рисунок как будто "перетекает" с одной колонны на другую. В отделке станции использовался гранит, глазурованная керамика, стекло, сталь, алюминий.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкГлавным украшением станции "Озерная" стали кувшинки и блики на воде. Архитекторы вдохновились Очаковскими прудами, которые находятся неподалеку. По оси платформы проходит ряд колонн, облицованные сине-зелеными металлокерамическими панелями с рисунками на тему водной растительности. Оформление станции направлено на то, чтобы вызвать у пассажиров ассоциации с расположением станции под Озерной площадью.Пассажиры на станции Озерная Калининско-Солнцевской линии Московского метрополитена
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Главным украшением станции "Озерная" стали кувшинки и блики на воде. Архитекторы вдохновились Очаковскими прудами, которые находятся неподалеку. По оси платформы проходит ряд колонн, облицованные сине-зелеными металлокерамическими панелями с рисунками на тему водной растительности. Оформление станции направлено на то, чтобы вызвать у пассажиров ассоциации с расположением станции под Озерной площадью.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкОсновной цвет оформления станции «Говорово» – черный, он придает ей дополнительную глубину и усиливает выразительность интерьера. Серый пол с поперечными бороздами для декоративной подсветки усиливает эффект зеркального потолка. Колонны станции облицованы плитами с декоративной перфорацией, которая заполнена кристаллическими вставками, подсвеченными изнутри.Мэр Москвы С. Собянин открыл участок Калининско-Солнцевской линии метро
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Основной цвет оформления станции «Говорово» – черный, он придает ей дополнительную глубину и усиливает выразительность интерьера. Серый пол с поперечными бороздами для декоративной подсветки усиливает эффект зеркального потолка. Колонны станции облицованы плитами с декоративной перфорацией, которая заполнена кристаллическими вставками, подсвеченными изнутри.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкДизайн станции "Солнцево" основан на оптических иллюзиях. Поднимаясь по эскалаторам на выход, пассажиры смогут увидеть появляющийся из-за горизонта солнечный диск, который на их глазах рассыпается на части. "Солнце" состоит из нескольких фигур, расположенных на потолке, полу и стенах.Мэр Москвы С. Собянин открыл участок Калининско-Солнцевской линии метро
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Дизайн станции "Солнцево" основан на оптических иллюзиях. Поднимаясь по эскалаторам на выход, пассажиры смогут увидеть появляющийся из-за горизонта солнечный диск, который на их глазах рассыпается на части. "Солнце" состоит из нескольких фигур, расположенных на потолке, полу и стенах.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкОформление станции "Боровское шоссе" напоминает одноименную транспортную артерию – Боровское шоссе. Основные идеи отделки основаны на элементах, ассоциирующихся с магистралью - это контрастное сочетание предупреждающих цветов, навигационная разметка, прожекторы уличного освещения, светильники в виде корпусов машин.Мэр Москвы С. Собянин открыл участок Калининско-Солнцевской линии метро
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Оформление станции "Боровское шоссе" напоминает одноименную транспортную артерию – Боровское шоссе. Основные идеи отделки основаны на элементах, ассоциирующихся с магистралью - это контрастное сочетание предупреждающих цветов, навигационная разметка, прожекторы уличного освещения, светильники в виде корпусов машин.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкСтанция "Новопеределкино" оформлена в русском стиле и украшена узорчатыми плафонами. Они рассеивают свет и расширяют подземное пространство. Колоны из нержавеющей стали, на полу - гранит. Полы платформенной части, пешеходных переходов и вестибюлей, ступени, и площадки наружных лестниц покрыты плитами светлого мансуровского гранита.Мэр Москвы С. Собянин открыл участок Калининско-Солнцевской линии метро
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Станция "Новопеределкино" оформлена в русском стиле и украшена узорчатыми плафонами. Они рассеивают свет и расширяют подземное пространство. Колоны из нержавеющей стали, на полу - гранит. Полы платформенной части, пешеходных переходов и вестибюлей, ступени, и площадки наружных лестниц покрыты плитами светлого мансуровского гранита.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкВнутреннее оформление станции "Рассказовка" напоминает библиотеку. Стены вестибюля украшают книжные полки, а колонны представляют собой ящики картотеки. На них нанесены названия произведений, фамилии авторов и QR-коды. С помощью мобильного телефона пассажиры могут скачать понравившееся произведение в дорогу. На потолке смонтированы светильники-квадраты, а основание колонн и название станции на путевых стенах подсвечивают светодиодные лампы.Пассажиры на станции Рассказовка Калининско-Солнцевской линии Московского метрополитена
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Внутреннее оформление станции "Рассказовка" напоминает библиотеку. Стены вестибюля украшают книжные полки, а колонны представляют собой ящики картотеки. На них нанесены названия произведений, фамилии авторов и QR-коды. С помощью мобильного телефона пассажиры могут скачать понравившееся произведение в дорогу. На потолке смонтированы светильники-квадраты, а основание колонн и название станции на путевых стенах подсвечивают светодиодные лампы.
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