В московской подземке на 80% завершили генеральную уборку станций

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Ежегодная генеральная уборка станций московского метро в преддверии празднования Дня города завершена на 80%, работы прошли на 200 станциях, сообщает пресс-служба ГУП "Московский метрополитен".

"Генеральная уборка станций Московского метрополитена и Московского центрального кольца в преддверии празднования Дня города завершена на 80%. Работы прошли на 200 станциях, в том числе на большинстве станций-объектов культурного наследия. До 8 сентября уборка завершится в полном объеме", — говорится в сообщении.

Добавляется, что все работы ведутся в ночное время. Работники помыли свыше 30 тысяч квадратных метров облицовки пола, колонн, а также путевых стен и лестниц в переходах между станциями, очистили от пыли фрески и другие художественные элементы оформления вестибюлей и платформ, а также проверили освещение.

Помывка также затронула фасады зданий вестибюлей, стеклянные витражи и окна. Во время уборки были очищены более 15 тысяч квадратных метров фасадов зданий вестибюлей и помыты почти 50 тысяч квадратных метров стеклянных витражей и окон. Их помывка велась, в том числе, и с применением альпинистского снаряжения, ведь многие окна вестибюлей станций располагаются высоко от земли, уточнили в пресс-службе.

"В ходе генеральной уборки работники помыли также и станции метрополитена, которые являются объектами культурного наследия. Для этого были использованы более щадящие мыльные шампуни. Пассажиры бережно относятся к красоте этих станций и их убранству, поэтому по объему выполняемых работ, уборка на таких исторических объектах архитектуры Москвы практически не отличается от той, что выполняется на других станциях метро", — сказал первый заместитель начальника Московского метрополитена – начальник дирекции инфраструктуры Дмитрий Дощатов, чьи слова приводятся в пресс-релизе.