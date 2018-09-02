На прощание с Кобзоном пришли более шести тысяч человек

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Проститься с Иосифом Кобзоном в первые часы панихиды в зале имени Чайковского в Москве пришли свыше шести тысяч человек, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Народный артист СССР, депутат Госдумы Иосиф Кобзон скончался на 81-м году жизни после продолжительной болезни. Гражданская панихида прошла в концертном зале имени Чайковского.

"В первые часы после начала панихиды проститься с Кобзоном пришли свыше шести тысяч человек", — сказал источник.

При этом он уточнил, что точное число людей назвать пока очень сложно.

Ранее стало известно, что проститься с Кобзоном пришли президент России Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев, спикер Госдумы Вячеслав Володин, мэр Москвы Сергей Собянин, глава Минкульта Владимир Мединский, депутат Госдумы Геннадий Онищенко, лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов и многие другие. Выступающие вспоминали не только о творчестве Кобзона, но и о его благотворительной и общественной деятельности.

Коллеги и близкие несли цветы и выражали соболезнования вдове и детям певца. Сцена была завалена буквально тысячами букетов. Церемонию сопровождала музыка — пианист Левон Оганезов исполнял композиции из репертуара Кобзона и классические произведения. Ведущим панихиды стал спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Он назвал смерть Кобзона немыслимой и отметил его честность.

"Он никогда не пел под фонограмму, никогда не жил, не дружил под фонограмму", — заявил Швыдкой.

Сын Кобзона Андрей обратился со словами благодарности к тем, кто пришел на панихиду. Он рассказал, что его отцу всегда была важна поддержка слушателей, и попросил присутствующих проводить артиста аплодисментами. Церемония завершилась криками "Браво!" и длительными овациями в сопровождении песни "Мой путь".