В митинге на проспекте Сахарова в Москве участвуют до шести тысяч человек

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Порядка шести тысяч человек принимают участие в согласованном властями митинге на проспекте академика Сахарова в Москве, сообщается на сайте столичного главка МВД.

Это более чем в 2 раза меньше, чем планировалось. Представитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы Елена Романова ранее сообщала РИА Новости, что у КПРФ было согласовано два мероприятия — шествие и митинг на улице Маши Порываевой и проспекте Сахарова с заявленной численностью до 15 тысяч человек.

"На проспекте Академика Сахарова проходит согласованное властями г. Москвы публичное мероприятие. В нем принимают участие около 6000 человек", — говорится в сообщении.

Охрану общественного порядка и безопасности граждан обеспечивают сотрудники полиции и Росгвардии.