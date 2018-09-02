Путин и Медведев приехали на церемонию прощания с Кобзоном

МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев приехали на церемонию прощания с выдающимся российским певцом, депутатом Госдумы Иосифом Кобзоном.
Кобзон скончался на 81-м году жизни. Гражданская панихида проходит в воскресенье в концертном зале имени Чайковского. Коллеги и близкие несут цветы, чтобы почтить память исполнителя, выражают соболезнования вдове и детям Кобзона.
Поток людей, желающих простится с Кобзоном, не прервался и на время приезда президента.
Путин почтил память Кобзона минутой молчания. Склонив голову, президент постоял у гроба и возложил букет у его подножия, пространство рядом с которым утопает в цветах.
Затем глава государства подошел высказать слова поддержки вдове, детям и внукам Кобзона. Путин сел рядом с вдовой, Нинель Кобзон и некоторое время беседовал с ней.
Незадолго до президента попрощаться с Кобзоном приехал глава правительства Дмитрий Медведев. Возложив цветы к гробу, он также сел рядом с родными артиста и некоторое время с ними беседовал.
Путин приехал проститься с Иосифом Кобзоном, поддержать его родных pic.twitter.com/jb5umMoDfC— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 2 сентября 2018 г.