МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Коллеги, близкие и поклонники творчества прощаются с певцом и депутатом Иосифом Кобзоном в московском Концертном зале имени Чайковского, передает корреспондент РИА Новости.

Коллеги и близкие несут цветы, чтобы почтить память исполнителя, выражают соболезнования вдове и детям Кобзона. В зале, который постепенно наполняется людьми, играет печальная музыка, на сцене выставлены многочисленные венки.

Среди первых, кто пришел проститься с выдающимся исполнителем, оказались Валентина Терешкова и Леонид Рошаль.

Народный артист СССР, депутат Госдумы Иосиф Кобзон умер в четверг на 81-м году жизни после продолжительной болезни. В воскресенье он будет похоронен в иудейской части Востряковского кладбища, рядом со своей мамой.

Творческий путь Иосифа Кобзона

Кобзон родился 11 сентября 1937 года на Украине в городе Часов Яр Донецкой области, петь начал с раннего детства. Еще в девятилетнем возрасте он выступил в Кремле перед секретарем ЦК ВКП(б) Иосифом Сталиным, исполнив песню "Летят перелетные птицы".

На вокальный факультет Государственного музыкально-педагогического института имени Гнесиных (ныне Российская академия музыки имени Гнесиных) Кобзон поступил после армии, где служил в ансамбле песни и пляски Закавказского военного округа.

Слава пришла к студенту Гнесинки уже год спустя, когда он стал выступать дуэтом с однокурсником Виктором Кохно на Всесоюзном радио. Победа на Всероссийском конкурсе артистов эстрады и на фестивале в польском Сопоте в 1964 упрочила его позиции на эстраде.

Гастрольная деятельность певца продолжалась более полувека. В 2012 году артист заявил, что закончит свои выступления в день своего 75-летия 11 сентября 2012 года сольным концертом в Государственном Кремлевском дворце, однако и после этого продолжал выходить на сцену, путешествовать по всей стране с гастролями и принимать активное участие в общественно-политических процессах России.