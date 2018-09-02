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Общество

В Москве началось прощание с Иосифом Кобзоном

Сюжет:
Умер Иосиф Кобзон (84)
(обновлено: 09:00 02.09.2018)
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© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкПрощание с Иосифом КобзономПрощание с Иосифом Кобзоном
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Коллеги, близкие и поклонники творчества прощаются с певцом и депутатом Иосифом Кобзоном в московском Концертном зале имени Чайковского, передает корреспондент РИА Новости.

Иосиф Кобзон. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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"Я прожил красивую и хорошую жизнь". Не стало Иосифа Кобзона
Коллеги и близкие несут цветы, чтобы почтить память исполнителя, выражают соболезнования вдове и детям Кобзона. В зале, который постепенно наполняется людьми, играет печальная музыка, на сцене выставлены многочисленные венки.

Среди первых, кто пришел проститься с выдающимся исполнителем, оказались Валентина Терешкова и Леонид Рошаль.

Народный артист СССР, депутат Госдумы Иосиф Кобзон умер в четверг на 81-м году жизни после продолжительной болезни. В воскресенье он будет похоронен в иудейской части Востряковского кладбища, рядом со своей мамой.

Творческий путь Иосифа Кобзона

Кобзон родился 11 сентября 1937 года на Украине в городе Часов Яр Донецкой области, петь начал с раннего детства. Еще в девятилетнем возрасте он выступил в Кремле перед секретарем ЦК ВКП(б) Иосифом Сталиным, исполнив песню "Летят перелетные птицы".

Певец Иосиф Кобзон
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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"А у нас во дворе" и "День Победы" — лучшие песни Иосифа Кобзона
На вокальный факультет Государственного музыкально-педагогического института имени Гнесиных (ныне Российская академия музыки имени Гнесиных) Кобзон поступил после армии, где служил в ансамбле песни и пляски Закавказского военного округа.

Слава пришла к студенту Гнесинки уже год спустя, когда он стал выступать дуэтом с однокурсником Виктором Кохно на Всесоюзном радио. Победа на Всероссийском конкурсе артистов эстрады и на фестивале в польском Сопоте в 1964 упрочила его позиции на эстраде.

Гастрольная деятельность певца продолжалась более полувека. В 2012 году артист заявил, что закончит свои выступления в день своего 75-летия 11 сентября 2012 года сольным концертом в Государственном Кремлевском дворце, однако и после этого продолжал выходить на сцену, путешествовать по всей стране с гастролями и принимать активное участие в общественно-политических процессах России.

Подробнее о биографии Иосифа Кобзона читайте  в справке РИА Новости >>

Артист, педагог и политик Иосиф Кобзон
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкИосиф Кобзон родился 11 сентября 1937 года в Донецкой области.Народный артист РСФСР, советский эстрадный певец Иосиф Давыдович Кобзон дает концерт в Кабуле
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Иосиф Кобзон родился 11 сентября 1937 года в Донецкой области.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкОн начал петь с раннего детства. В девять лет выступил в Кремле - исполнил перед секретарем ЦК ВКП(б) Иосифом Сталиным песню "Летят перелетные птицы".Певец Иосиф Кобзон выступает на праздничном шоу дизайнера Валентина Юдашкина в Государственном Кремлевском Дворце в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Он начал петь с раннего детства. В девять лет выступил в Кремле - исполнил перед секретарем ЦК ВКП(б) Иосифом Сталиным песню "Летят перелетные птицы".
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПосле службы в армии поступил на вокальный факультет Государственного музыкально-педагогического института имени Гнесиных (ныне Российская академия музыки имени Гнесиных).Президент РФ Владимир Путин перед началом торжественного вечера народного артиста СССР Иосифа Кобзона на сцене Государственного Кремлевского дворца
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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После службы в армии поступил на вокальный факультет Государственного музыкально-педагогического института имени Гнесиных (ныне Российская академия музыки имени Гнесиных).
© РИА Новости / МаксимовПерейти в фотобанкОчень скоро студент Гнесенки стал известным, а победа на Всероссийском конкурсе артистов эстрады и на фестивале в Сопоте в 1964 упрочила его позиции на эстраде.Иосиф Кобзон и почитатели его таланта. 1967 год
© РИА Новости / Максимов
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Очень скоро студент Гнесенки стал известным, а победа на Всероссийском конкурсе артистов эстрады и на фестивале в Сопоте в 1964 упрочила его позиции на эстраде.
© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкВ Советском Союзе не было никого, кто не знал бы певца.Певица Валерия и народный артист СССР Иосиф Кобзон в Государственном центральном концертном зале Россия в Лужниках во время выступления на концерте в честь дня его рождения
© РИА Новости / Антон Денисов
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В Советском Союзе не было никого, кто не знал бы певца.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкКобзон записал порядка трех тысяч песен и побывал с гастролями более чем в 100 странах.Певец Иосиф Кобзон во время эстафеты Олимпийского огня в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Кобзон записал порядка трех тысяч песен и побывал с гастролями более чем в 100 странах.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкСреди самых известных его альбомов — "Песня остается с человеком", "Мгновения", "Пока я помню, я живу", "Все повторяется" и другие.Певец Иосиф Кобзон с супругой Нелли и внучкой на церемонии закрытия 26-го Открытого Российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Среди самых известных его альбомов — "Песня остается с человеком", "Мгновения", "Пока я помню, я живу", "Все повторяется" и другие.
© РИА Новости / Константин РодиковПерейти в фотобанкСамый длинный по времени концерт артиста начался в семь часов вечера и закончился на следующее утро, в 7 часов 40 минут.Певец Иосиф Кобзон на презентации своего нового клипа Вишневые розы в Москве
© РИА Новости / Константин Родиков
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Самый длинный по времени концерт артиста начался в семь часов вечера и закончился на следующее утро, в 7 часов 40 минут.
© РИА Новости / Борис КауфманПерейти в фотобанкВ середине 1980-х Иосиф Кобзон создал эстрадный факультет в Музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных, с 1993 года был профессором Академии имени Гнесиных.Бывший президент СССР Михаил Горбачев и главный редактор Общей газеты Егор Яковлев слушают Народного артиста Иосифа Кобзона в гостиной редакции Общей газеты 1993 год
© РИА Новости / Борис Кауфман
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В середине 1980-х Иосиф Кобзон создал эстрадный факультет в Музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных, с 1993 года был профессором Академии имени Гнесиных.
© РИА Новости / Сергей АверинПерейти в фотобанкВ 1989 году Кобзон стал народным депутатом СССР, а с 1997 года его избирали депутатом российской Госдумы.Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по культуре, певец Иосиф Кобзон у памятника, установленного в его честь 30 августа 2003 года в Донецке на площади у Дворца молодежи Юность
© РИА Новости / Сергей Аверин
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В 1989 году Кобзон стал народным депутатом СССР, а с 1997 года его избирали депутатом российской Госдумы.
© РИА Новости / Сергей АверинПерейти в фотобанкПевец часто выступал в "горячих точках": в Чернобыле, Грозном, Каспийске. В 1988 году ездил в Армению после разрушительного землетрясения. Девять раз был с концертами в Афганистане. Вел переговоры с чеченскими террористами во время захвата заложников в культурном центре на Дубровке в 2002 году. В 2016 году выступал на авиабазе "Хмеймим" в Сирии.Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по культуре, певец Иосиф Кобзон в Донецке во время посещения общеобразовательной школы № 47, где состоялся праздник Последний звонок
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Певец часто выступал в "горячих точках": в Чернобыле, Грозном, Каспийске. В 1988 году ездил в Армению после разрушительного землетрясения. Девять раз был с концертами в Афганистане. Вел переговоры с чеченскими террористами во время захвата заложников в культурном центре на Дубровке в 2002 году. В 2016 году выступал на авиабазе "Хмеймим" в Сирии.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкГастрольная деятельность артиста не прекращалась более полувека.Певец Иосиф Кобзон выступает на 20-м фестивале талантов и красоты Краса России, прошедшего в театре Надежды Бабкиной Русская песня
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Гастрольная деятельность артиста не прекращалась более полувека.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкИосиф Кобзон награжден Государственной премией СССР, орденами "За заслуги перед Отечеством" III, II и I степеней, орденом Дружбы народов, орденом Мужества и другими.Президент России Владимир Путин и певец, депутат Государственной Думы РФ Иосиф Кобзон на церемонии вручения медалей Герой Труда Российской Федерации в Кремле
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Иосиф Кобзон награжден Государственной премией СССР, орденами "За заслуги перед Отечеством" III, II и I степеней, орденом Дружбы народов, орденом Мужества и другими.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкПевец был почетным гражданином 29 городов России и стран СНГ.Космонавт Алексей Леонов с супругой Светланой и первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Иосиф Кобзон с супругой Нелли на вечере в честь 50-летия Михаила Турецкого
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Певец был почетным гражданином 29 городов России и стран СНГ.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкИосиф Кобзон внесен в "Книгу рекордов России" как самый титулованный артист страны.Певец Иосиф Кобзон на пресс-конференции, посвященной 50-летию творческой деятельности Елены Образцовой, в Атриуме вспомогательного корпуса Государственного академического Большого театра в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Иосиф Кобзон внесен в "Книгу рекордов России" как самый титулованный артист страны.
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