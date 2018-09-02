08:2602.09.2018
(обновлено: 09:00 02.09.2018)
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Коллеги, близкие и поклонники творчества прощаются с певцом и депутатом Иосифом Кобзоном в московском Концертном зале имени Чайковского, передает корреспондент РИА Новости.
Коллеги и близкие несут цветы, чтобы почтить память исполнителя, выражают соболезнования вдове и детям Кобзона. В зале, который постепенно наполняется людьми, играет печальная музыка, на сцене выставлены многочисленные венки.
Среди первых, кто пришел проститься с выдающимся исполнителем, оказались Валентина Терешкова и Леонид Рошаль.
Народный артист СССР, депутат Госдумы Иосиф Кобзон умер в четверг на 81-м году жизни после продолжительной болезни. В воскресенье он будет похоронен в иудейской части Востряковского кладбища, рядом со своей мамой.
Творческий путь Иосифа Кобзона
Кобзон родился 11 сентября 1937 года на Украине в городе Часов Яр Донецкой области, петь начал с раннего детства. Еще в девятилетнем возрасте он выступил в Кремле перед секретарем ЦК ВКП(б) Иосифом Сталиным, исполнив песню "Летят перелетные птицы".
На вокальный факультет Государственного музыкально-педагогического института имени Гнесиных (ныне Российская академия музыки имени Гнесиных) Кобзон поступил после армии, где служил в ансамбле песни и пляски Закавказского военного округа.
Слава пришла к студенту Гнесинки уже год спустя, когда он стал выступать дуэтом с однокурсником Виктором Кохно на Всесоюзном радио. Победа на Всероссийском конкурсе артистов эстрады и на фестивале в польском Сопоте в 1964 упрочила его позиции на эстраде.
Гастрольная деятельность певца продолжалась более полувека. В 2012 году артист заявил, что закончит свои выступления в день своего 75-летия 11 сентября 2012 года сольным концертом в Государственном Кремлевском дворце, однако и после этого продолжал выходить на сцену, путешествовать по всей стране с гастролями и принимать активное участие в общественно-политических процессах России.
Подробнее о биографии Иосифа Кобзона читайте в справке РИА Новости >>
Иосиф Кобзон родился 11 сентября 1937 года в Донецкой области.
Он начал петь с раннего детства. В девять лет выступил в Кремле - исполнил перед секретарем ЦК ВКП(б) Иосифом Сталиным песню "Летят перелетные птицы".
После службы в армии поступил на вокальный факультет Государственного музыкально-педагогического института имени Гнесиных (ныне Российская академия музыки имени Гнесиных).
Очень скоро студент Гнесенки стал известным, а победа на Всероссийском конкурсе артистов эстрады и на фестивале в Сопоте в 1964 упрочила его позиции на эстраде.
В Советском Союзе не было никого, кто не знал бы певца.
Кобзон записал порядка трех тысяч песен и побывал с гастролями более чем в 100 странах.
Среди самых известных его альбомов — "Песня остается с человеком", "Мгновения", "Пока я помню, я живу", "Все повторяется" и другие.
Самый длинный по времени концерт артиста начался в семь часов вечера и закончился на следующее утро, в 7 часов 40 минут.
В середине 1980-х Иосиф Кобзон создал эстрадный факультет в Музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных, с 1993 года был профессором Академии имени Гнесиных.
В 1989 году Кобзон стал народным депутатом СССР, а с 1997 года его избирали депутатом российской Госдумы.
Певец часто выступал в "горячих точках": в Чернобыле, Грозном, Каспийске. В 1988 году ездил в Армению после разрушительного землетрясения. Девять раз был с концертами в Афганистане. Вел переговоры с чеченскими террористами во время захвата заложников в культурном центре на Дубровке в 2002 году. В 2016 году выступал на авиабазе "Хмеймим" в Сирии.
Гастрольная деятельность артиста не прекращалась более полувека.
Иосиф Кобзон награжден Государственной премией СССР, орденами "За заслуги перед Отечеством" III, II и I степеней, орденом Дружбы народов, орденом Мужества и другими.
Певец был почетным гражданином 29 городов России и стран СНГ.
Иосиф Кобзон внесен в "Книгу рекордов России" как самый титулованный артист страны.