СОЧИ, 1 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин предположил, что самая большая востребованность ждет в будущем высокотехнологичные профессии.
"Наверняка сказать нельзя, но мы сейчас ходили по залам, по новым лабораториям. Когда мы создавали эти лаборатории, мы считали, что мы создаем лаборатории, которые будут готовить специалистов по наиболее востребованным в ближайшем будущем профессиям", — сказал глава государства.
По его словам, "это и индустрия больших чисел, их обработка, искусственный интеллект, робототехника, беспилотные летательные, подводные, наземные и какие угодно беспилотные аппараты, это генетика и все, что с ней связано, биология, сельское хозяйство".
"Просто все должно быть в меру. Количество этих специалистов должно отвечать требованиям рынка труда", — сказал Путин.
"Повторю: нужно понять, сколько нужно на рынке труда таких специалистов. А если мы готовим специалистов только потому, что кто-то считает, что легче стать юристом или экономистом и гораздо сложнее стать хорошим математиком, то это неправильный ориентир", — подчеркнул президент.