Президент РФ Владимир Путин во время встречи с победителями международных олимпиад 2017–2018 учебного года, преподавателями и тренерами образовательного центра Сириус. 1 сентября 2018

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с победителями международных олимпиад 2017–2018 учебного года, преподавателями и тренерами образовательного центра Сириус. 1 сентября 2018

СОЧИ, 1 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин предположил, что самая большая востребованность ждет в будущем высокотехнологичные профессии.

Во время беседы с победителями международных олимпиад в образовательном центре "Сириус" президента спросили, какие профессии будут наиболее востребованы в дальнейшем.

"Наверняка сказать нельзя, но мы сейчас ходили по залам, по новым лабораториям. Когда мы создавали эти лаборатории, мы считали, что мы создаем лаборатории, которые будут готовить специалистов по наиболее востребованным в ближайшем будущем профессиям", — сказал глава государства.

По его словам, "это и индустрия больших чисел, их обработка, искусственный интеллект, робототехника, беспилотные летательные, подводные, наземные и какие угодно беспилотные аппараты, это генетика и все, что с ней связано, биология, сельское хозяйство".

Он добавил, что границы между различными отраслями знаний размываются и наибольшего результата добиваются те, кто работает на стыке наук. Путин отметил, что сказанное им не означает, что юристы и экономисты не будут востребованы.

"Просто все должно быть в меру. Количество этих специалистов должно отвечать требованиям рынка труда", — сказал Путин.

"Повторю: нужно понять, сколько нужно на рынке труда таких специалистов. А если мы готовим специалистов только потому, что кто-то считает, что легче стать юристом или экономистом и гораздо сложнее стать хорошим математиком, то это неправильный ориентир", — подчеркнул президент.