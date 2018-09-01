Путин рассказал, что каждый раз смеется, перечитывая Гоголя

СОЧИ, 1 сен – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с победителями олимпиад 2017-2018 учебного года и их наставниками рассказал, что каждый раз смеется, перечитывая произведения Николая Гоголя.

"Много раз уже перечитывал Гоголя и каждый раз с удовольствием смеюсь", — сказал президент, отвечая на вопрос о своей любимой книге. Тем не менее, по его словам, ему сложно отвечать на вопрос о любимых книгах, спектаклях, музыке, потому что "их много".

"Невозможно сказать, ведь в каждом произведении есть нечто такое, что обращает на себя наибольшее внимание, что задевает какие-то струнки в твоей душе", — сказал Путин.

Участникам встречи глава государства посоветовал почитать Александра Куприна. "Куприна очень редко вспоминают в последнее время, а он гениальный писатель. "Гранатовый браслет" еще раз перечитайте. Мелочь, казалось бы там, просто мелочь, а как он раскрывает человека, как он красиво о нем говорит, на какие стороны души он обращает наше внимание", — отметил Путин.

Он также упомянул "Войну и мир" и произведения Антона Чехова. По мнению российского лидера, "невозможно взять и сказать: "Вот эта книга на все времена". "Это цитатник тогда получится", — заключил он, подчеркнув, что необходимо изучать литературу в комплексе. Однако особое место в воспитании личности Путин отвел бы музыке, которую назвал "книгой без букв", попадающей в сердце человека и воспитывающей личность должным образом.