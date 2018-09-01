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Общество

Кузнецова выступила против ужесточения ответственности для подростков

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© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкУполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Архивное фотоУполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Ужесточение наказания для подростков за преступления, о котором заговорили после гибели инвалида после избиения в Свердловской области, не приведет к снижению преступности, считает уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова.

"Как бы у нас с вами не ужесточали законодательство, это не гарантирует отсутствие преступлений. Самая главная гарантия — это работа каждого из нас. Это работа систем профилактики, это работа каждого взрослого, который находится рядом с этим ребенком, безусловно, работа с семьей. Нет легких решений… Усиление или ужесточение ответственности, оно, к сожалению, не прекратит преступлений", — сказала Кузнецова журналистам в ходе своей поездки в Великий Новгород.

Она сообщила, что "эти дети не были ничем заняты", и в ходе расследования "будут отмечены те взрослые, которые в силу своих профессиональных обязанностей недосмотрели". Детский омбудсмен отметила, что данные статистики говорят об омоложении преступности и росте тяжелых и средней тяжести преступлений, организованных группой лиц.

"Сегодня мы, безусловно, изучаем причины. Это не первое преступление, которое совершают несовершеннолетние… Это говорит о том, что мы должны максимально усиленно работать на опережение, на профилактику. Мы целый комплекс мер представили в правительство, и, в том числе, квалификационные требования, профессиональный стандарт для комиссии по делам несовершеннолетних, чтобы те документы, те акты, которые выписываются, решения, принимающиеся комиссией, были не формальны, а максимально действенны", — говорит Кузнецова.

Дмитрию Рудакову было всего 20 лет
© Фото предоставлено друзьями погибшего
"Боимся этих подростков": убийство инвалида на Урале вызвало бурю протестов
Десятого августа в городе Березовский Свердловской области было найдено тело 20-летнего мужчины с черепно-мозговой травмой. Следственный комитет сообщил, что к гибели человека причастны четверо подростков 14-16 лет, им предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего (часть 4 статьи 111 УК РФ). По данным следствия, в одной компании с ними находилась 13-летняя девочка. Уголовное дело взято под контроль в центральном аппарате СК России.

Подросток с ножом
© Depositphotos / pat138241
"Держит в страхе весь поселок". Почему на малолетних агрессоров нет управы
Убийство мужчины в Березовском вызвало большой общественный резонанс. На портале Change.org местные жители опубликовали петицию с призывом наказать убийц Дмитрия Рудакова, который, как отмечается, был инвалидом. По словам авторов петиции, над потерпевшим издевались из-за дефекта речи. Под петицией подписались более 100 тысяч человек.

Как написали ряд СМИ, компания из пяти подростков пригласила Рудакова выпить пива за гаражами, где заставила его раздеться, снять крестик и сложить все вещи в пакет. После этого, по данным СМИ, подростки повалили инвалида на землю, стали на него плевать и мочиться, потом избили. Также сообщалось, что один из подростков прыгал на голове у юноши, отчего тот вскоре скончался. СМИ отмечали, что происходящее снимала на мобильный телефон 13-летняя девочка. Правоохранителям школьники заявили, что приняли Рудакова за наркомана, поэтому решили расправиться с ним.

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