МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Ужесточение наказания для подростков за преступления, о котором заговорили после гибели инвалида после избиения в Свердловской области, не приведет к снижению преступности, считает уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова.
"Как бы у нас с вами не ужесточали законодательство, это не гарантирует отсутствие преступлений. Самая главная гарантия — это работа каждого из нас. Это работа систем профилактики, это работа каждого взрослого, который находится рядом с этим ребенком, безусловно, работа с семьей. Нет легких решений… Усиление или ужесточение ответственности, оно, к сожалению, не прекратит преступлений", — сказала Кузнецова журналистам в ходе своей поездки в Великий Новгород.
Она сообщила, что "эти дети не были ничем заняты", и в ходе расследования "будут отмечены те взрослые, которые в силу своих профессиональных обязанностей недосмотрели". Детский омбудсмен отметила, что данные статистики говорят об омоложении преступности и росте тяжелых и средней тяжести преступлений, организованных группой лиц.
"Сегодня мы, безусловно, изучаем причины. Это не первое преступление, которое совершают несовершеннолетние… Это говорит о том, что мы должны максимально усиленно работать на опережение, на профилактику. Мы целый комплекс мер представили в правительство, и, в том числе, квалификационные требования, профессиональный стандарт для комиссии по делам несовершеннолетних, чтобы те документы, те акты, которые выписываются, решения, принимающиеся комиссией, были не формальны, а максимально действенны", — говорит Кузнецова.
Как написали ряд СМИ, компания из пяти подростков пригласила Рудакова выпить пива за гаражами, где заставила его раздеться, снять крестик и сложить все вещи в пакет. После этого, по данным СМИ, подростки повалили инвалида на землю, стали на него плевать и мочиться, потом избили. Также сообщалось, что один из подростков прыгал на голове у юноши, отчего тот вскоре скончался. СМИ отмечали, что происходящее снимала на мобильный телефон 13-летняя девочка. Правоохранителям школьники заявили, что приняли Рудакова за наркомана, поэтому решили расправиться с ним.