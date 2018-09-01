Путин рассказал, что в детстве не мечтал о президентстве

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с победителями международных олимпиад 2017–2018 учебного года, преподавателями и тренерами образовательного центра Сириус. 1 сентября 2018

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с победителями международных олимпиад 2017–2018 учебного года, преподавателями и тренерами образовательного центра Сириус. 1 сентября 2018

СОЧИ, 1 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в детстве не мечтал о президентстве. Такое признание он сделал в ходе общения с победителями олимпиад 2017-2018 учебного года и их наставниками.

"Конечно, видел, спал и видел", — засмеялся российский лидер, отвечая на вопрос, как прошли его школьные годы и видел ли он себя главой государства уже тогда. Перейдя на серьезный тон, он сказал: "Ну что вы? Ну, конечно, нет! Разве можно?" При этом он признался, что в целом учиться ему нравилось.

"У меня было такое, не могу сказать, что бурное детство, но в основном было дворовое детство и свободное время препровождения", — поделился воспоминаниями президент.

Он добавил, что любил находиться в коллективе и коллектив был хороший. "На самом деле это большое значение имеет", — уточнил он.

Российский лидер рассказал, что до сих пор вспоминает очень многих преподавателей, которым благодарен за доброту, профессионализм, высокую педагогическую подготовку и ориентацию на ученика и его интересы. По его словам, его педагоги умели выявить в учениках то, что станет их конкурентным преимуществом в будущем.