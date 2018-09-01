Путин предложил РЖД использовать разработки воспитанников центра "Сириус"

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с победителями международных олимпиад 2017–2018 учебного года, преподавателями и тренерами образовательного центра Сириус. 1 сентября 2018

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с победителями международных олимпиад 2017–2018 учебного года, преподавателями и тренерами образовательного центра Сириус. 1 сентября 2018

СОЧИ, 1 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил РЖД использовать в своей работе разработки воспитанников детского образовательного центра "Сириус".

Во время посещения нового Инновационного научно-технологического центра на базе "Сириуса" глава государства ознакомился с работой лаборатории "Искусственный интеллект и информационные технологии", где школьники представили сервисную модель построения взаимодействия и управления сотрудниками на предприятиях железнодорожного транспорта.

Как рассказал глава РЖД Олег Белозеров, сейчас железнодорожники в "Сириусе" совместно с воспитанниками центра также занимаются развитием кластера прорывных технологий на железной дороге, включая применение искусственного интеллекта.

По словам руководителя компании, школьники уже сделали ряд интересных предложений, которые могут быть внедрены в будущем.

"Вы знаете, что можно использовать безусловно возможности "Сириуса" для решения производственных задач, связанных с оптимизацией движения товаров и грузов. И в этом смысле можно сразу же получать конкурентное преимущество", — обратился Путин к главе РЖД.

"Можно формулировать им задачу, а они посчитают", — предложил он.

Кроме того, воспитанники "Сириуса" рассказали главе государства о работе над проектом по выявлению раковых опухолей на медицинских изображениях с помощью нейронных сетей.

По словам учащихся, здесь применяются технологии искусственного интеллекта и больших данных, а целью проекта является разработка обучающего инструмента для постановки более точных диагнозов.

Путин в свою очередь поинтересовался у присутствующей в лаборатории генерального директора "Яндекса" Елены Буниной о сотрудничестве с воспитанниками "Сириуса".

Она заверила главу государства, что удивлена идеями и предложениями молодых талантов, и готова со многими из них сотрудничать.

Руководитель интернет-компании рассказала Путину о том, как разработки молодых ученых можно применить в будущем для развития беспилотного транспорта и голосового помощника Алисы.

"Помню, я у нее что-то спросил — поставил ее в тупик", — отреагировал президент.

Бунина в свою очередь призналась, что программа еще далека от совершенства.

"Она еще до сих пор немножко глупа, если честно, но все — в будущем", — ответила руководитель "Яндекса".