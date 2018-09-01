СОЧИ, 1 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал обсудить с министром просвещения Ольгой Васильевой вопрос о запрете гаджетов в школах.

"Не знаю, насколько идея эффективна, потому что она (министр. — Прим. ред.) только поддерживает эту идею, значит, она еще не реализована", — сказал Путин в ходе общения с победителями международных олимпиад в образовательном центре "Сириус" в Сочи. Так глава государства ответил на вопрос, считает ли он подобные меры действенными.

Путин пояснил, что запрет еще не введен, а "любая идея может быть признана эффективной или нет только после анализа практики применения".

"Я так понимаю, такой практики пока не существует, поэтому трудно сказать", — сказал президент.

Он также признался, что не очень понимает, нужно ли запрещать гаджеты в школах.

"Все запретить невозможно. Нужно просто понять, как то или иное явление, те или иные достижения можно использовать для процесса обучения. Об этом нужно подумать, и с ходу я не стал бы комментировать и не стал бы дезавуировать эти идеи", — сказал Путин.

"Но я услышал, что вы сказали, и мы с ней пообсуждаем этот вопрос", — пообещал президент.

Ранее министр просвещения высказала мнение, что школьники перед началом урока должны сдавать свои смартфоны. Позднее она пояснила, что некоторые российские школы уже приняли решение о запрете пользования гаджетами во время школьных занятий, поэтому жесткого запрета от властей не будет.