Путин оценил презентацию нового концертного комплекса в "Сириусе"

СОЧИ, 1 сен — РИА Новости. Новый концертно-театральный комплекс на базе детского образовательного центра "Сириус" должен соответствовать российской стилистике, считает президент РФ Владимир Путин.
Он отметил, что зал рассчитан на 1,2 тысячи мест и будет обладать уникальной акустикой и сценическим оборудованием, а также здесь построят малый зал для камерной музыки на 350 мест.
Создатели зала заверили Путина, что здесь будут выступать звезды мировой величины, но при этом вся работа комплекса будет сопряжена с образовательными программами для детей.
"Мы надеемся, что Сочи будет Зальцбургом у Черного моря", — сказал Фрай.
"Ну пускай это будет Сочи со своим собственным лицом, а мы будем сотрудничать со всеми", — отреагировал Путин.
"Конечно. Если позовете", — смело ответил музыкант.
"Конечно, позовем", — отреагировал Путин.
Кроме того известная российская балерина Светлана Захарова рассказала президенту о том, какие проекты из большого балета здесь будут организованы в будущем, а прославленный виолончелист Сергей Ролдугин вкратце сообщил, какая работа ведется с молодыми талантами в "Сириусе" и о ее дальнейших перспективах.