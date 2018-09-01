Путин оценил презентацию нового концертного комплекса в "Сириусе"

СОЧИ, 1 сен — РИА Новости. Новый концертно-театральный комплекс на базе детского образовательного центра "Сириус" должен соответствовать российской стилистике, считает президент РФ Владимир Путин.

Презентацию нового концертного зала на суд главы государства представили в Сочи во время посещения нового Инновационного научного центра. По словам художественного руководителя фонда "Талант и успех" Ханса-Йоахима Фрая, новый концертно-театральный комплекс в "Сириусе" откроют к 1 сентября 2021 года.

Он отметил, что зал рассчитан на 1,2 тысячи мест и будет обладать уникальной акустикой и сценическим оборудованием, а также здесь построят малый зал для камерной музыки на 350 мест.

Создатели зала заверили Путина, что здесь будут выступать звезды мировой величины, но при этом вся работа комплекса будет сопряжена с образовательными программами для детей.

"Мы надеемся, что Сочи будет Зальцбургом у Черного моря", — сказал Фрай.

"Ну пускай это будет Сочи со своим собственным лицом, а мы будем сотрудничать со всеми", — отреагировал Путин.

Глава государства поинтересовался у пианиста Ивана Бессонова, который победил в конкурсе молодых музыкантов "Евровидение-2018", будет ли он играть здесь.

"Конечно. Если позовете", — смело ответил музыкант.

"Конечно, позовем", — отреагировал Путин.

Кроме того известная российская балерина Светлана Захарова рассказала президенту о том, какие проекты из большого балета здесь будут организованы в будущем, а прославленный виолончелист Сергей Ролдугин вкратце сообщил, какая работа ведется с молодыми талантами в "Сириусе" и о ее дальнейших перспективах.