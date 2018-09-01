Собянин впервые в России запустил электробусы на городские маршруты

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в субботу запустил первые в России электробусы на городские маршруты.

Церемония, посвященная началу регулярного движения электробусов в столице, прошла у главного входа ВДНХ. Первый электробус начал курсировать по маршруту №73 "6-й мкр. Бибирева — ВДНХ (южный вестибюль)". Как и при запуске МЦК, в первый месяц проезд в электробусах будет бесплатным.

"Поздравляю с большим событием. Новый инновационный транспорт появился в Москве — электробус. Процентов на 18 потребляет меньше электроэнергии чем троллейбусы, отличается от него тем, что подзарядка идет не по всему маршруту, а на остановках. Очень важно, что в России создается техника мирового уровня, отрабатываются новые технологии, которые только-только начинают внедряться в больших городах", — сказал Собянин.

Мэр отметил, что внедрение электробусов значительно улучшит экологию города.

"Мы будем постепенно переходить на электрическую тягу, электромобиль, но сегодня надо испытать на первом маршруте первый электробус", — добавил он.

Мэр прокатился в новом городском общественном транспорте и пообщался со студентами технических вузов, которые поделились с главой города своими впечатлениями о развитии транспорта в Москве. В свою очередь Собянин рассказал о преимуществах электротранспорта и новых проектах правительства столицы, в частности, о готовящихся Московских центральных диаметрах (МЦД).

Ожидается, что до конца года электробусы запустят еще на пяти городских маршрутах, которые проходят через 22 столичных района. Электробусы поедут по маршруту автобуса Т25 "Проспект Буденного" — "Метро "Лубянка" — "Политехнический музей", троллейбуса №83 "Уссурийская улица" — "Метро "Преображенская площадь", троллейбуса №42 "Рижский вокзал" — "Метро "Петровский парк", троллейбуса №76 "Холмогорская улица" — "Метро "ВДНХ", троллейбуса №36 "Бескудниковский переулок" — "1-я Останкинская улица".

Как отмечается в материалах пресс-службы мэрии, московский электробус — крупнейший проект в области развития наземного городского транспорта не только в России, но и в мире. Он повысит комфорт поездок по городу, а также станет новым драйвером развития общественного транспорта не только в Москве, но и по всей России.

В мае 2018 года правительство Москвы провело два аукциона на поставку электробусов в Москву, победителями которых стали крупнейшие российские автопроизводители – "Камаз" и группа ГАЗ. С каждым из них заключен контракт на поставку 100 электробусов (итого 200 машин) и 31 ультрабыстрой зарядной станции (итого 62 зарядные станции). Производители будут в течение 15 лет отвечать за качественную и надежную работу электробусов и зарядных станций.

Электробусами могут управлять водители автобусов. Водителям троллейбусов требуется переобучение и сдача экзаменов на категорию D. Так, уже 565 водителей троллейбусов "Мосгортранса" официально допущены к управлению электробусом, отметили в пресс-службе.

В декабре 2018 года будет разыгран еще один лот на 100 электробусов для Москвы, а в 2019-2020 годы планируется покупать ежегодно по 300 машин. Уже с 2021 года город будет приобретать только электробусы вместо дизельных автобусов. Ожидается, что к 2019 года Москва займет первое место среди европейских городов по доле экологичного электрического и газового подвижного состава в парке общественного транспорта. На электротяге в Москве работают порядка 900 трамваев и свыше 1 тысячи троллейбусов.

Московский электробус вмещает не менее 85 пассажиров, имеется 30 сидячих мест. Заряжаются машины с помощью пантографа на ультрабыстрых зарядных станциях, которые размещены на конечных остановках. В электробусах установлен низкий уровень пола, пандусы (аппарели) и накопительная площадка, которые обеспечивают высокий комфорт для всех пассажиров, включая маломобильных. Салон электробуса оснащен системами климат-контроля, спутниковой навигации, USB-разъемами для зарядки мобильных устройств, информационными медиаэкранами и бесплатным Wi-Fi. Кроме того, для обеспечения высокого уровня безопасности пассажиров в электробусах имеется автоматическая система информирования, датчики задымления и температуры, тревожные кнопки, система видеонаблюдения.