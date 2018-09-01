Путин рассказал, какие лидерские качества помогли ему добиться успеха

СОЧИ, 1 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин привык анализировать причины, которые мешают ему добиваться большего результата, а не слагаемые успеха. Об этом глава государства рассказал победителям олимпиад 2017-2018 учебного года и их наставниками.

"Я привык анализировать не то, что меня приводит к успеху, я привык анализировать то, что мне мешает добиваться больших результатов, — сказал он, отвечая на вопрос, какие лидерские качества помогли ему добиться таких высот. — Это я для себя определяю, но публично об этом говорить не хотел бы, пока не готов к этому".

Российский лидер заметил, что, по его мнению, если критически смотреть на себя, на свою работу и жизнь, и выявлять то, что мешает идти вперед, понимать и устранять это, то движение вперед будет более уверенным и быстрым.

Российский лидер, рассуждая о том, как победители олимпиад, поступившие в вузы, могли бы поддерживать контакт со столь же одаренными школьниками, заметил, что для этого существует масса площадок по всей стране, в том числе, центр "Сириус", кванториумы и т.д.

"В Москве таких возможностей достаточно много. Сейчас практически во всех ведущих вузах существует практика использования индивидуальных программ подготовки. И, я думаю, что если вы с руководством института поговорите, уверен, вы найдете понимание. По этому пути можно идти", — сказал российский лидер.

Президент рассказал, что, к примеру, в центре "Сириус" создается целая команда из тех ребят, кто здесь учился и бывал. "Замечательно, этим можно пользоваться. Думаю, что "Сириус" и сам в этом поможет", — заключил он.