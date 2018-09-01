СОЧИ, 1 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин познакомился с образовательными программами детского центра "Сириус", а также осмотрел новые лаборатории.

Путин посетил Инновационный научно-технологический центр, который станет площадкой для проведения фундаментальных и прикладных научных исследований и позволит вести разработки в различных областях, отвечающих актуальным запросам бизнеса, а также внедрять их в производство.

Руководители "Сириуса" показали Путину новую лабораторию "Генетика и науки о жизни", где ребята занимаются исследованиями в области биомедицины и фармакологии.

Главе государства рассказали, что возможными направлениями исследований данной лаборатории могут стать эволюционная генетика, персонализированная медицина, в том числе обнаружение генов и генетических факторов, влияющих на здоровье и долголетие человека.

Кроме того, здесь могут применяться современные методы селекции для получения сельскохозяйственной продукции с требуемыми признаками, например, повышение устойчивости к возбудителям заболеваний и улучшения качества сельскохозяйственной продукции.

Далее президент познакомился с образовательными программами направления "Спорт". Он осмотрел лабораторию когнитивных и междисциплинарных исследований, где будут заниматься разработкой методов диагностики потенциала достижений учащихся, созданием образовательных программ и новых цифровых образовательных платформ.

Во время посещения "Сириуса" руководство центра рассказало главе государства о последних достижениях.

Отмечается, что в рамках направления "Искусство" за это время было реализовано 92 программы по хореографии, живописи, музыке и литературе. Многие воспитанники стали победителями и финалистами крупнейших международных фестивалей и конкурсов, в частности, выпускник "Сириуса" Иван Бессонов победил на конкурсе молодых музыкантов Евровидение-2018 в Эдинбурге 22 августа.

Кроме того, по словам руководителей центра, в рамках направления "Спорт", где реализуются программы по хоккею, фигурному катанию и шахматам, за три года было проведено 93 образовательных программы, а в сентябре 2017 года пять шахматистов стали победителями и призерами чемпионата мира.

Как рассказали в "Сириусе", выпускники еще одного направления – "Наука", за три года приняли участие в 56 образовательных программах по математике, физике, информатике, биологии и химии. На их счету – 344 достижения на уровне всероссийских олимпиад и конкурсов.

Кроме того, сборная России завоевала 5 золотых и 1 серебряную медаль на 59-й международной математической олимпиаде в Румынии, заняв второе место в неофициальном командном зачете, обогнав команду из Китая.