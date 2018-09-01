СОЧИ, 1 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил всех учеников, их родителей и преподавателей с 1 сентября.

Приехав в образовательный центр "Сириус", глава государства отметил, что 1 сентября — выходной и во многих школах занятия начинаются только в понедельник.

"Тем не менее мы отмечаем всегда 1 сентября как День знаний, как праздник. Это и есть праздник. И я от души с этим праздником поздравляю и вас, и всех учащихся нашей огромной страны. Всех учащихся, преподавателей, учителей, родителей", — сказал Путин.

По его словам, этот день особенный для первоклассников.

"Мы всегда отмечаем кого? Первоклашек отмечаем, потому что для них это вообще новая страница в жизни начинается. Они приходят знакомиться с новыми друзьями, учителями, преподавателями. И что самое главное — они встают на тропу знаний. Не на тропу войны, а именно на тропу дружбы, знаний", — добавил он, отметив, что в этом году в первый класс пойдут 1,8 миллиона детей.

"За последние годы мы построили несколько сотен новых школ, в них учатся уже 300 тысяч мальчишек, девчонок и имеют возможность, примерно как у вас здесь, в Сириусе, пользоваться современными технологиями, пользоваться возможностью осваивать предметы на современном уровне, значит, добиваться больших результатов в будущем и иметь возможность наращивать свой потенциал для будущего жизненного успеха", — сказал Путин.

Он пожелал учащимся удачи и счастья.

"С праздником и Днем знаний", — заключил президент.

Образовательный центр "Сириус" был открыт 1 сентября 2015 года в Сочи Фондом "Талант и успех" на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе Владимира Путина, который стал председателем попечительского совета Фонда. Центр ведет свою деятельность при поддержке Министерства науки и высшего образования, Министерства спорта и Министерства культуры.

Цель работы центра "Сириус" — раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области искусств, спорта, естественнонаучных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве.