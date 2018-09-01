МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Новый образовательный кампус Сколковского института науки и технологий "Сколтех" представили в инновационном центре "Сколково".

В кампусе будут расположены исследовательские лаборатории, учебные аудитории, административные офисы, залы для конференций и семинаров, студенческий центр, библиотека, столовые и кафе, а также зона отдыха. До конца 2018 года в кампус переедут помещения Российского квантового центра и Федерального исследовательского центра "Немчиновка", сообщается в релизе "Сколково".

Строительство кампуса продолжается. В течение двух лет будут оснащены оборудованием лаборатории функциональной геномики, системной биомедицины и биотехнологии, научных и инженерных вычислительных технологий для задач с большими массивами данных, фотоники и квантовых материалов, электрохимического хранения энергии, центр предпринимательства и инноваций, виварий и центр обработки данных.

Негосударственный образовательно-исследовательский институт "Сколтех" был создан в 2011 году.