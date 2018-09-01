Голикова рассказала о самых востребованных специальностях в МГУ

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Механико-математический факультет, факультеты вычислительной математики и кибернетики, а также физики стали самыми популярными у абитуриентов МГУ, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Самыми востребованными в Московском государственном университете являются механико-математический факультет, вычислительная математика и кибернетика, физика, но самые-самые высокие баллы, конечно, имеют фундаментальная медицина, биоинженерия и биоинформатика, институт Азии и Африки", — рассказала Голикова в ходе празднования Дня первокурсника в МГУ имени М. В. Ломоносова.

По словам Голиковой, средний балл прохождения на первый курс по ЕГЭ в МГУ составил 87,5, и это достаточно высокий показатель.

Вице-премьер добавила, что "9,1 человека приходилось на одно место по Российской Федерации, при этом самой востребованной оказалась медицинская специальность, восемь — это инженеры и 8,1 — это педагоги, что тоже очень приятно, потому что педагогам воспитывать наше будущее поколение".

По данным пресс-службы МГУ, в этом году в Московский университет зачислили более десяти тысяч студентов. Во время приемной кампании в МГУ приняли более 28 тысяч заявлений, четверть из которых приходится на факультеты физико-технической направленности: механико-математический, физический и факультет вычислительной математики и кибернетики.